Közeleg a nagy nap

3 órája

Menczel Andrea kismamaként is tündököl, gyönyörű fotókat posztolt családjáról

#Krausz Gergő#kismama fotózás#Menczel Andrea#kismama#babavárás#Szegedi Nemzeti Színház#színész

Közeleg a nagy nap, hamarosan új fejezet kezdődik a népszerű színész házaspár életében. Menczel Andrea kismamaként megható és szívmelengető fotókat posztolt családjáról. Férjével, Krausz Gergővel jól láthatóan ragyognak a boldogságtól.

Delmagyar.hu

Nyár elején, a Szegedi Nemzeti Színház évadzáró társulati ülésén jelentette be a népszerű színész házaspár, Menczel Andrea és Krausz Gergő, hogy első gyermeküket várják. Közeleg a nagy nap, ugyanis információink szerint októberben fog megszületni a csöppség, akinek érkezésére végtelen szeretettel és boldogsággal készülnek szülei. 

Menczel Andrea
A népszerű és gyönyörű színész házaspár láthatóan úszik a boldogságban. Illusztráció: Török János

Menczel Andrea kismamaként is ragyog

Menczel Andrea nemrég új kismama fotókat posztolt közösségi oldalán, amelyeken jól látszik, hogy a népszerű színész házaspár úszik a boldogságban. Mielőtt a Soós Imre- és kétszeres Dömötör-díjas szegedi színésznő ideiglenesen elköszönt a színpadtól, az Iván, a rettentő és a Vaknyugat komédiákban, valamint A szent színműben remekelt. Majd a Hangos sóhaj című önálló estjével búcsúzott a közönségtől, amelyben kendőzetlen szókimondással, tabuk nélkül tárta fel a női lélek és sors rejtelmeit. A fotókon jól látszik, hogy a szegedi színésznő ragyogó szépsége kismamaként még tündöklőbbé vált, miközben gömbölyödő pocakján túl mit sem veszített törékeny alkatából. 

Krausz Gergő sikert sikerre halmoz

Férje, az idén Király Levente- és Makó Lajos-díjjal jutalmazott Krausz Gergő az aktuális évad új bemutatói közül az Oltalomkeresők kortárs drámában, az Én és a kisöcsém operett-bohózatban és a Caligula helytartója történelmi drámában láthatja a közönség, valamint a tovább játszások közül a My Fair Lady és A dzsungel könyve musicalekben is. Utóbbiból, Maugli dalaiból éppen szerdán, az SZTE Őszi Kulturális Fesztivál megnyitó fényfestése alkalmával adott ízelítőt a leendő édesapa. Minden szám után hangos vastapssal és ovációval jutalmazta a népes közönség. 

A színész házaspár nyári, szabadtéri fotókat, valamint műteremben készített fényképeket is posztolt Menczel Andrea közösségi oldalán. 

