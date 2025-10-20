Megszületett a népszerű színész házaspár gyermeke, és már a nevét is tudjuk

Hetek óta mindenki csak találgatott, mikor jön világra a Szegedi Nemzeti Színház álompárjának első gyermeke. Immár vége az izgatott várakozásnak, október 18-án hajnalban, 4 óra után nem sokkal megszületett a népszerű színész házaspár, Menczel Andrea és Krausz Gergő kisfia. És a név, amit eddig féltve őriztek? Krausz Máté.

Menczel Andrea és Krausz Gergő életük legnagyobb szerepét kezdték meg: boldog édesanya és édesapa lettek. Fotó: Gémes Sándor

Menczel Andrea édesanya, Krausz Gergő édesapa lett

A pár útját már ismerjük: kollégákként estek szerelembe, majd Krausz Gergő egy esküvői magazin fotózásán kérte meg menyasszonya kezét. Nyáron az egész város meghatódott, amikor kiderült, hogy babát várnak. Október elején Menczel Andrea kismama fotókat posztolt közösségi oldalán, amelyeken jól látszott: ragyog a színész házaspár a boldogságtól.

Menczel Andrea a Hangos sóhaj című önálló estjével búcsúzott egy időre az előző évad végén a közönségtől. Krausz Gergő az aktuális évad új bemutatói közül az Oltalomkeresők kortárs drámában, az Én és a kisöcsém operett-bohózatban és a Caligula helytartója történelmi drámában láthatja a közönség, valamint a tovább játszások közül a My Fair Lady és A dzsungel könyve musicalekben.