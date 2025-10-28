Mórahalmon, Makón és Szegeden is feltűntek börtönből szökött celebek

Úgy tűnik, a celebek szerint Csongrád-Csanád vármegye tökéletes terep a rejtőzködésre. Legalábbis erre következtethetünk abból, hogy a vasárnap elindult Most Wanted – A hajsza című műsor forgatása során több híresség is felbukkant a térségben.

A Most Wanted forgatása során menekülő hírességek lepték el Csongrád-Csanád vármegyét, Szegeden, Makón és Mórahalmon is felbukkantak a celebek. Fotó: Facebook

Az egyhetes kalandban 12 celeb-páros narancssárga rabruhában próbál elrejtőzni az őket üldöző Sebestyén Balázs – Pápai Joci – Frohner Fecó trió elől. A játék érdekessége, hogy a civilek is segíthetik vagy éppen akadályozhatják a versenyzőket: aki látja a menekülőket, segíthet fuvarral, rejtekhellyel, de akár fel is jelentheti őket az üldözőknél.

Földes Eszteréket egy autogramgyűjtő és kislánya segítették

Mint arról hétfőn beszámoltunk, Földes Eszter színész és Fenyvesi Barna egykori Való Világ szereplő a szegedi Vadliba vendéglőben vacsorázott vasárnap este. Most azt is megtudtuk, hogyan jutottak el ide.

– Kislányommal vasárnap Jakabszállásra mentünk egy ismerősömhöz, és kimentünk az ottani repülőtérre. Néztük a gépeket, amikor egyszer csak azt láttuk, hogy az egyik landoló repülőből két narancssárga rabruhás alak száll ki. Rögtön tudtuk, hogy a Most Wanted forgatásába csöppentünk – mesélte lapunknak az autogramgyűjtő Vincze Gábor, aki állítása szerint ezúttal véletlenül keveredett hírességek közelébe. A szegedi férfi, aki nerégiben a Megasztárban is feltűnt, egyből felajánlotta Földes Eszternek és Fenyvesi Barnának, hogy elviszi őket.

– Csongrádig vittük őket, onnan egy ismerősöm Szentesre ment velük tovább, majd a végállomás Szeged lett.

Hétfőn pedig Kiskunfélegyházára vitte őket az ismerősöm, onnan megint én szállítottam a kétfős csapatot Kecskemétre – mesélte Gábor, aki kislányával együtt nagyon élvezte a különleges kalandot.

Rácz Jenő makói szállodában készített reggelit, Ember Márk, Puskás Peti és a Bíró testvérek Mórahalmon bujkáltak

Nem ez a páros volt azonban egy egyetlen, mely vármegyénkben bújkált. Hétfő este Rácz Jenő Michelin csillagos séf és Dobos Evelin színésznő Makón bukkant fel. A Grand Hotel Glorius által posztolt videóból kiderül, hogy a sztárséf a hotel konyhájában készített reggelit. Bíró Bea és ikertestvére, Niki pedig egy autós férfi posztja szerint Mórahalmon járt. Szintén Mórahalomról érkezett a hír, hogy a körforgalomnál is celebek jártak. A poszttal Balázséknak üzentek, hogy ha igyekeznek elfoghatnak egy párost. Ők azonban a fotó alapján szinte biztos, hogy nem az ikrek, a képen ugyanis - bár a fejük ki van takarva - nagy valószínűséggel két férfi látható. Többen egyébként cipőjük alapján arra tippelnek, hogy Ember Márk és Puskás Peti van a képen - ha igaz, ők is vármegyénkben jártak hétfőn.