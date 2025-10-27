Szegeden látták a szökésben lévő celebpárost

Elindult az RTL Most Wanted - A hajsza című műsorának forgatása. Összesen 12 celebpár indult el narancssárga rabruhában telefon és pénz nélkül bujkálnak az őket üldöző Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Frohner Fecó elől. Az interaktív reality játékába bárki beleszólhat – akár azzal, hogy a menekülő celebeket segíti, akár azzal, hogy az őket üldözőket tájékoztatja arról, merre járnak.

A Most Wanted egyik celebpárosa egy szegedi vendéglőben bukkant fel. Fotó: Vadliba vendéglő

Most wanted Szegeden

Egy celebpáros vasárnap Szegeden bujkált. Földes Eszter színész és Fenyvesi Barna egykori Való Világ szereplő a Vadliba vendéglő posztja szerint náluk vacsorázott, méghozzá nem is akármit. A hatalmas sültes tál biztosan bőségesen elég volt kettőjüknek, hozzá sört és bort is ittak.

Hol lehetnek?

Hogy városunkban vannak-e még vagy már továbbálltak, azt nem tudni, ahogyan azt sem, felbukkannak-e még más celebek is Szegeden vagy Csongrád-Csanád vármegyében.

Ember Márk és Puskás Peti például nincsenek nagyon messze: ők vasárnap este a Csabai Kolbászfesztiválon bukkantak fel. Annyi bejelentés érkezett egyébként a Dél-Alföldről, hogy az üldözők el is indultak ebbe az irányba. Hogy végül elkaptak-e valakit és ha igen, hol, az csak az adásból derül majd ki.

A forgatás október 31-ig tart, ez idő alatt az országban bárhol össze lehet futni a Most Wanted rabruhás szökevényeivel. Őket fuvarral, étellel, menedékkel egyaránt lehet segíteni, ha viszont valaki feljelentené őket vagy félrevezetné az üldöző csapatot, a 06 70 646 66 40-es forródrótot hívhatja vagy üzenhet Viberen.