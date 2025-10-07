október 7., kedd

Amália névnap

17°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltervezték

2 órája

Ördög Nóra mindent elmondott – erre a helyre költözne családjával

Címkék#Ördög Nóra#Balaton#szabadidő

Ördög Nóra végleg elköltözne, most elárulta pontosan, hol szeretné tölteni mindennapjait.

Munkatársunktól

Ördög Nóra és családja szabadidejét legszívesebben a Balatonnál tölti, ahol már baráti körük is kialakult. Ott működtetik boltjukat, ami mellett mindig jut idő közös sütögetésre, koncertekre és pihenésre. Azonban nem titkolt vágyuk, hogy hosszú távon leköltözzenek a tó partjára– írja a Promotions.hu.

Ördög Nóra áll egy háttér előtt
Ördög Nóra a Balatonnál érzi igazán otthon magát. Fótó: Bors

Ördög Nóra kedvenc helye a Balaton

A műsorvezető elárulta, hogy családjával szívesen leköltöznének hosszabb távra is, de a gyerekek iskolája miatt ez egyelőre nem megoldható. Céljuk, hogy a tó partján ne csak a nyári, hanem a téli időszakot is élvezzék.

A gyerekekkel való kapcsolatáról is mesélt. Kimondott örömöt okoz neki, hogy a gyermekeivel komolyabb témákról is lehet beszélgetni, lánya már kozmetikumokat ajánl neki. Bár tisztában van a közeledő kamaszkor kihívásaival, egyelőre könnyedén megbirkóznak a nehézségekkel.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu