Ördög Nóra mindent elmondott – erre a helyre költözne családjával

Ördög Nóra és családja szabadidejét legszívesebben a Balatonnál tölti, ahol már baráti körük is kialakult. Ott működtetik boltjukat, ami mellett mindig jut idő közös sütögetésre, koncertekre és pihenésre. Azonban nem titkolt vágyuk, hogy hosszú távon leköltözzenek a tó partjára– írja a Promotions.hu.

Ördög Nóra a Balatonnál érzi igazán otthon magát. Fótó: Bors

Ördög Nóra kedvenc helye a Balaton

A műsorvezető elárulta, hogy családjával szívesen leköltöznének hosszabb távra is, de a gyerekek iskolája miatt ez egyelőre nem megoldható. Céljuk, hogy a tó partján ne csak a nyári, hanem a téli időszakot is élvezzék.

A gyerekekkel való kapcsolatáról is mesélt. Kimondott örömöt okoz neki, hogy a gyermekeivel komolyabb témákról is lehet beszélgetni, lánya már kozmetikumokat ajánl neki. Bár tisztában van a közeledő kamaszkor kihívásaival, egyelőre könnyedén megbirkóznak a nehézségekkel.