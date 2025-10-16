2 órája
Mindennek hátat fordított Ördög Nóra, rejtélyes üzenetet hagyott
A népszerű műsorvezető elutazott.
Ördög Nóra ismét felkeltette követői figyelmét egy titokzatos Instagram-bejegyzéssel.
A Bors szúrta ki, hogy a műsorvezető megosztott egy képet, amelyen háttal áll, szürke kalapban és fekete bőrkabátban, mellé pedig mindössze ennyit írt:
2 napra hátat fordítottam mindennek.
A sejtelmes üzenet sokakat találgatásra késztetett, hiszen Nóra általában pozitív, derűs tartalmakat oszt meg, ez a poszt azonban komolyabb hangulatot sugallt.
Vajon mire gondolhatott Ördög Nóra?
A poszt után rengetegen próbálták megfejteni, mire gondolhatott a műsorvezető, aki jelenleg Prágában tartózkodik. Egyesek szerint csupán rövid pihenésre vagy feltöltődésre vágyik, mások viszont személyes vagy szakmai változásokat sejtenek a háttérben. A képet látva többen azt írták, Nóra valóban mintha hátat fordított volna a hétköznapoknak.
Nemrég még Ázsiában forgatott az Ázsia Expressz csapatával, amelynek idei győztesei a Bódi testvérek lettek. A műsorvezető a YouTube-csatornáján is megosztotta az utazás élményeit, és a produkció jövőjéről is optimistán nyilatkozott.
Az viszont, hogy most miért épp Prágában időzik, egyelőre titok maradt, ahogy az is, mi áll a rejtélyes üzenet mögött.
