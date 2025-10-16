október 16., csütörtök

Vajon mi áll a háttérben?

1 órája

Mindennek hátat fordított Ördög Nóra, rejtélyes üzenetet hagyott

Címkék#Ördög Nóra#Ázsia Expressz#Prágában

A népszerű műsorvezető elutazott.

Delmagyar.hu

Ördög Nóra ismét felkeltette követői figyelmét egy titokzatos Instagram-bejegyzéssel. 

Ördög Nóra portré
Ördög Nóra titokzatos bejegyzést tett közzé. Fotó: Bors

A Bors szúrta ki, hogy a műsorvezető megosztott egy képet, amelyen háttal áll, szürke kalapban és fekete bőrkabátban, mellé pedig mindössze ennyit írt: 

2 napra hátat fordítottam mindennek.

A sejtelmes üzenet sokakat találgatásra késztetett, hiszen Nóra általában pozitív, derűs tartalmakat oszt meg, ez a poszt azonban komolyabb hangulatot sugallt.

Vajon mire gondolhatott Ördög Nóra?

A poszt után rengetegen próbálták megfejteni, mire gondolhatott a műsorvezető, aki jelenleg Prágában tartózkodik. Egyesek szerint csupán rövid pihenésre vagy feltöltődésre vágyik, mások viszont személyes vagy szakmai változásokat sejtenek a háttérben. A képet látva többen azt írták, Nóra valóban mintha hátat fordított volna a hétköznapoknak.

Nemrég még Ázsiában forgatott az Ázsia Expressz csapatával, amelynek idei győztesei a Bódi testvérek lettek. A műsorvezető a YouTube-csatornáján is megosztotta az utazás élményeit, és a produkció jövőjéről is optimistán nyilatkozott. 

Az viszont, hogy most miért épp Prágában időzik, egyelőre titok maradt, ahogy az is, mi áll a rejtélyes üzenet mögött.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

