Mindennek hátat fordított Ördög Nóra, rejtélyes üzenetet hagyott

Ördög Nóra ismét felkeltette követői figyelmét egy titokzatos Instagram-bejegyzéssel.

Ördög Nóra titokzatos bejegyzést tett közzé. Fotó: Bors

A Bors szúrta ki, hogy a műsorvezető megosztott egy képet, amelyen háttal áll, szürke kalapban és fekete bőrkabátban, mellé pedig mindössze ennyit írt:

2 napra hátat fordítottam mindennek.

A sejtelmes üzenet sokakat találgatásra késztetett, hiszen Nóra általában pozitív, derűs tartalmakat oszt meg, ez a poszt azonban komolyabb hangulatot sugallt.

Vajon mire gondolhatott Ördög Nóra?

A poszt után rengetegen próbálták megfejteni, mire gondolhatott a műsorvezető, aki jelenleg Prágában tartózkodik. Egyesek szerint csupán rövid pihenésre vagy feltöltődésre vágyik, mások viszont személyes vagy szakmai változásokat sejtenek a háttérben. A képet látva többen azt írták, Nóra valóban mintha hátat fordított volna a hétköznapoknak.

Nemrég még Ázsiában forgatott az Ázsia Expressz csapatával, amelynek idei győztesei a Bódi testvérek lettek. A műsorvezető a YouTube-csatornáján is megosztotta az utazás élményeit, és a produkció jövőjéről is optimistán nyilatkozott.

Az viszont, hogy most miért épp Prágában időzik, egyelőre titok maradt, ahogy az is, mi áll a rejtélyes üzenet mögött.