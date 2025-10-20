Ma este kinyílik Pandora szelencéje, és a szegediek sem maradnak ki a játékból

Új stratégiai játék indul ma este az RTL-en. A Pandora – A szelence átka a világon először Magyarországon lesz bemutatva, és valószínűleg ugyanazt a nézőközönséget célozza meg, mint a múlt héten véget ért Árulók - Gyilkosság a kastélyban. A mitológiai ihletésű, látványos és érzelmileg is feszült műsor egy olyan világba vezeti a játékosokat és a nézőket is, ahol a bizalom, az árulás és a stratégia dönt játékban maradásról és kiesésről.

Szegedi műsorvezetővel és szereplőkkel indul el ma este a Pandora – A szelence átka című új stratégiai reality. Képen: Hevér Gábor Fotó: RTL

Pandora elfeledett szelencéje

A játék középpontjába Pandora elfeledett szelencéje kerül. A játékosok célja az, hogy elkerüljék a szelence fogságát, mert akiket Pandora rabul ejt, azok végül kieshetnek a játékból. A fő dilemmát az okozza, hogy ha kinyitják Pandora szelencéjét – annak érdekében, hogy változtassanak a sorson – akkor csökken az eredetileg 50 millió forintos nyereményalap és az istenek átokkal sújtják őket. A versenyzőknek ügyességi, logikai, stratégiai és csapatszervezői képességeket mérő feladatokban kell bizonyítaniuk elszántságukat. Emellett taktikusan kell kijátszaniuk a kártyáikat, hogy olyan szövetségeseket találjanak, akikre minden körülmények között számíthatnak.

Képen: Hargitai Bea Fotó: RTL

Szegediek is szerepelnek az RTL új stratégiai realityjében

A műsort Máltán, a Trónok Harca helyszínein forgatták. Ott kellett a játékosoknak fizikai, logikai és stratégiai feladatokban bizonyítaniuk, miközben minden pillanatban elárulhatták őket. A műsorban több szegedi szereplőt is láthatunk. A játékosok között ott van a szegedi származású Czutor Zoltán, a Belmondo frontembere és a szintén szegedi születésű egykori Playmate, Hargitai Bea. A műsorvezető pedig a szintén szegeden született Hevér Gábor színművész lesz, aki az Árulókban játékosként már szerzett tapasztalatot az ilyen jellegű stratégiai realitykben, most viszont játékmesterként befolyásolni tudja a küzdelem alakulását.

Képen: Czutor Zoltán Fotó: RTL

Világpremier

A műsor érdekessége az lesz, hogy mivel világpremierről van szó, senkinek nincs tapasztalata, hogyan kell jól játszani ezt a játékot. Így nemcsak a nézők, a játékosok is adásról adásra tanulják majd a szabályokat. Az első részt ma 19.45-től lehet megnézni az RTL-en.