A szelence átka

55 perce

Hatalmas fordulatok a Pandora szegedi játékosai körül, erősen indult az első hét

Címkék#RTL#Hargitai Bea#pandora#Czutor Zoltán

Mindkét szegedi játékos központi figura lett az RTL új műsorában. A Pandora – a szelence átka című játékban Hargitai Bea már kétszer is volt átkozott, Czutor Zoltán pedig az eddigi legnagyobb stratégiai csavarral állt elő.

Timár Kriszta

Egy hete indult a Pandora – a szelence átka című műsor az RTL-en, melyben a szegedi születésű műsorvezetőn, Hevér Gáboron kívül két játékos is szegedi származású. Néhány nap alatt mindketten a műsor központi figurájává váltak – egyikük így, másikuk úgy.

Hargitai Bea a Pandora egyik főszereplője.
A szegedi játékosok a Pandora – a szelence átka műsor középpontjába kerültek. Fotó: RTL

A Pandora menete

A műsor lényege, hogy minden fordulóban két átkozott van. Őket először vagy az egyik játékos jelöli ki, vagy a szerencsére bízzák, ki lesz az. 

Ezt követően egy versenyfeladatban a legügyesebben teljesítő két másik, általa választott társával lemehet Pandora szelencéjéhez és kicserélhetik egyik vagy akár mindkét átkozottat. A kör végén megmaradt átkozottak párbajoznak, a vesztes pedig kiesik.

A szegedi versenyzők

Hargitai Bea egy hét alatt kétszer is volt átkozott: az első fordulóban a szerencse sorsolta erre a posztra, a másodikban pedig az első kör átkozottja, Szőke Rebeka döntött úgy, hogy bosszút áll az őt veszélybe sodró társaságon és őt választotta erre a szerepre. Beát azonban mindkét alkalommal megmentették a szelence kinyitására esélyt kapó játékosok, így párbajoznia sem kellett a bent maradásért. Az egykori playmate egyébként a játék eleje óta egy lányszövetség tagja, mely egyelőre nagyon erősnek bizonyul, hiszen sikerült szétrobbantaniuk a fiúk szövetségét is egy játékban.

Czutor Zoltán, a Belmondo szegedi származású frontembere az első napokban szinte láthatatlan volt a játékban, a múlt heti utolsó részben azonban a műsor eddigi legnagyobb csavarját hajtotta végre. 

Az ügyességi játékban ő és társa, Szőke Rebeka teljesítettek legjobban, és nem csak arról dönthettek, hogy ki esik ki azonnal a játékból, hanem aztán arról is, hogy kit visznek le magukkal harmadikként a szelencéhez. 

A szálakat pedig innentől Czutor mozgatta. Király Lindát ugyanis rávették, hogy úgy menjen le velük harmadikként, hogy nem nyitja ki a szelencét és rájuk bízza, előtte ők kit tesznek átkozottá és így sodorják a kiesés szélére. Végül kiderült, Gáspár Laci és Czutor Zoli voltak a szelencében, méghozzá azért, mert Czutor ezt így akarta. Ő ugyanis a nap elején olyan tekercset kapott, melyen az állt, hogy nem eshet ki a játékból. Vagyis tudta, hogy ha ez lesz a felállás, párbaj nélkül esik ki Gáspár Laci. Az a játékos, akin látszott, nagyon veszélyes a többiekre nézve, mert jól forog az agya és jól keveri a szálakat.

A két szegedi játékos tehát berúgta az ajtót a stratégiai játékban, látszik, hogy mindkettőjükre érdemes odafigyelni. Hogy hogyan folytatódik kalandjuk, az hétköznap esténként kiderül.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

