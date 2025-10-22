Régi felvétel, örök emlék: így már rég hallhattuk énekelni Szandit – videóval

Pintácsi Alexandra 1988-ban szerepelt a Nyomorultak és a Bestiák című rockoperákban a Szegedi Szabadtéri Játékokon, emellett mai napig ő a legfiatalabb platinalemezes előadó Magyarországon. Tehetségét már 12 éves korában megmutatta, amikor 400 jelentkező közül ő lett a Mini Tini popénekes-pályázat győztese – írja a Bors.

Pintácsi Alexandra egy régi felvétellel bűvölte el követőeit. Fotó: hot! magazin

Szandi manapság hétről-hétre a Sztárban Sztár All Stars műsorában látható. Mai napig hatalmas népszerűségnek örvend, most egy régi felvétellel melengette meg követői szívét. A videón Szandi 18 éves korában látható, ahogy Gergely Róberttel duettezik.

Most találtam rá erre a felvételre ahol 18 évesen énekeltem ezt a csodaszép duettet Gergely Robival. Azt hiszem, a dal címe “Úgy várj”. Esetleg nem tudja valaki, hogy ki írta ezt a dalt és ki az eredeti előadója?

– írta Szandi Instagram oldalán.