HBO dokumentumsorozat mutatja be, egy szegedi srác történetét, aki rap zenével hódította meg az országot

A Budapest International Film Festivalon mutatták be az HBO új dokumentumsorozatát, a Pogány Induló – Vajon mit mondana anya első két részét, amely Szirmai Marcell, azaz Pogány Induló pályáját követi végig. A rendező, Tóth Olivér Márk három évet töltött a fiatal rapper mellett, hogy bemutassa, miként lesz egy szegedi srácból országosan ismert előadó, aki a divatos trapirányzattal szembemenve, oldschool alapokra építve hoz létre saját zenei világot.

Új sorozat indul Pogány Induló életéről. Fotó: HBO

Új sorozat: Pogány Induló – Vajon mit mondana anya

A sorozat nem csupán a karriertörténetet meséli el: a szentesi kollégiumi élet kemény hétköznapjai, az édesanyával való kapcsolat és a zene iránti megszállottság is hangsúlyt kapnak. Pogány impulzív, szókimondó személyisége és mély gondolatai egyszerre teszik őt szerethetővé és megosztóvá. A dokumentumfilmben felbukkannak gyermekkori YouTube-videói is, amelyek hitelesen bizonyítják: Pogány Induló a kamerán kívül is pontosan az, akinek a színpadon mutatja magát.

A széria őszinte, néha nyers képet fest a mai Magyarországról, a fiatalok kilátástalanságáról és arról, hogy a tehetség mellé mennyi kitartás és szenvedély kell a sikerhez. Bár a BIFF-en csak a négyből két epizódot vetítettek, már ebből is egyértelmű, hogy a sorozat nemcsak rajongóknak szól: azoknak is ad valamit, akik emberi történeteket, hiteles küzdelmeket keresnek. Az HBO Maxon novemberben debütáló széria egyszerre inspiráló és fájdalmas, mégis magával ragadó portré egy generáció egyik legmeghatározóbb hangjáról – írja az Index.