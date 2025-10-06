október 6., hétfő

Mai évfordulók
3 órája

Szandi mindent kitálalt: különeleges érzelmek kötik ehhez a városhoz – videóval

Pintácsi Alexandra, művésznevén Szandi lerántotta a leplet, elárulta melyik várossal ápol különleges kapcsolatot.

Munkatársunktól

Szandi 1988-ban szerepelt a Nyomorultak és a Bestiák című rockoperákban a Szegedi Szabadtéri Játékokon. Most pedig hétről hétre a Sztárban Sztár All Stars műsorában szórakoztatja a televízió nézőit. – írja a Bors.

Szandi elszólta magát.
Szandi különleges kapcsolatot ápol ezzel a várossal. Fotó: MW bulvár

Szandi és New York különleges kötődése

Október 5-én éppen zajlott a Sztárban Sztár All Stars 5. élő showja, amelyben Szandi váratlanul elszólta magát. Az énekesnő és New York különleges kapcsolatban állnak egymással, Pintácsi Alexandra nászútját is a városban töltötte. Emiatt különleges feladat várt rá, amikor ezt a dalt adta elő.

Íme a produkció:

