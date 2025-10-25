3 órája
Nem is gondolnád, melyik szegedi banda tarolhat a Klipszemlén
November 6-án újra a videoklipeké lesz a főszerep. Kilencedik alkalommal rendezik meg a Magyar Klipszemlét, ahol a hazai zenei élet legizgalmasabb alkotásait díjazzák. Szegedi zenészek is a Klipszemle versenyzői között, mutatjuk kiknek szurkolhatunk.
Szegedi zenészek a Klipszemle versenyzői között. Habár az közönségszavazás már lezárult, az izgalom még javában tart. November 6-án kilencedik alkalommal rendezik meg a Magyar Klipszemlét, ahol ismét a hazai zenei élet legjobb videóklipjei versenyeznek egymással, köztük több szegedi zenekar is. A független kezdeményezés célja, hogy a YouTube-ról a széles vászonra emelje a magyar klipeket, és megmutassa, milyen sokszínű, kreatívvá és tudatossá vált az itthoni klipkultúra.
Szegedi zenészek a Klipszemle versenyzői között
Idén több szegedi gyökerű zenekar is indult a Klipszemle versenyben: a Pogány Induló, a Hűvös, a The Roving Chess Club, az imago mundi, a Szelid és a Domingo zenekarok. Ezek az előadók nemcsak zenei sokszínűségükkel, hanem vizuálisan is erős, karakteres világukkal tűntek ki a nevezések közül.
A Klipszemle szervezői idén is a szakma és a rajongói közönség együttműködésére építettek. A közönségszavazás már lezárult, de a végső eredményre november 6-án derül fény. A rendezvény nem csupán díjátadó, de egy nagy klipünnep is, ahol a rajongók a mozivásznon élvezhetik a legjobb zenei videókat. A tízéves múltra visszatekintő, független kezdeményezés mára a magyar könnyűzenei élet egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát.
Szegedi hírek
