Nem is gondolnád, melyik szegedi banda tarolhat a Klipszemlén

Szegedi zenészek a Klipszemle versenyzői között. Habár az közönségszavazás már lezárult, az izgalom még javában tart. November 6-án kilencedik alkalommal rendezik meg a Magyar Klipszemlét, ahol ismét a hazai zenei élet legjobb videóklipjei versenyeznek egymással, köztük több szegedi zenekar is. A független kezdeményezés célja, hogy a YouTube-ról a széles vászonra emelje a magyar klipeket, és megmutassa, milyen sokszínű, kreatívvá és tudatossá vált az itthoni klipkultúra.

Több szegedi zenész a Klipszemle versenyzői között, értük izgulhatunk november 6-án. Fotó: Shutterstock

Szegedi zenészek a Klipszemle versenyzői között

Idén több szegedi gyökerű zenekar is indult a Klipszemle versenyben: a Pogány Induló, a Hűvös, a The Roving Chess Club, az imago mundi, a Szelid és a Domingo zenekarok. Ezek az előadók nemcsak zenei sokszínűségükkel, hanem vizuálisan is erős, karakteres világukkal tűntek ki a nevezések közül.

A Klipszemle szervezői idén is a szakma és a rajongói közönség együttműködésére építettek. A közönségszavazás már lezárult, de a végső eredményre november 6-án derül fény. A rendezvény nem csupán díjátadó, de egy nagy klipünnep is, ahol a rajongók a mozivásznon élvezhetik a legjobb zenei videókat. A tízéves múltra visszatekintő, független kezdeményezés mára a magyar könnyűzenei élet egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát.