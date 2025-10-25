október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Nem is gondolnád, melyik szegedi banda tarolhat a Klipszemlén

Címkék#Pogány Induló#Magyar Klipszemle#zenekarok#Szeged

November 6-án újra a videoklipeké lesz a főszerep. Kilencedik alkalommal rendezik meg a Magyar Klipszemlét, ahol a hazai zenei élet legizgalmasabb alkotásait díjazzák. Szegedi zenészek is a Klipszemle versenyzői között, mutatjuk kiknek szurkolhatunk.

Berecz Blanka

Szegedi zenészek a Klipszemle versenyzői között. Habár az közönségszavazás már lezárult, az izgalom még javában tart. November 6-án kilencedik alkalommal rendezik meg a Magyar Klipszemlét, ahol ismét a hazai zenei élet legjobb videóklipjei versenyeznek egymással, köztük több szegedi zenekar is. A független kezdeményezés célja, hogy a YouTube-ról a széles vászonra emelje a magyar klipeket, és megmutassa, milyen sokszínű, kreatívvá és tudatossá vált az itthoni klipkultúra.

Koncerten az énekes, több szegedi előadó indult a Klipszemle küzdelmeiben.
Több szegedi zenész a Klipszemle versenyzői között, értük izgulhatunk november 6-án. Fotó: Shutterstock

Szegedi zenészek a Klipszemle versenyzői között

Idén több szegedi gyökerű zenekar is indult a Klipszemle versenyben: a Pogány Induló, a Hűvös, a The Roving Chess Club, az imago mundi, a Szelid és a Domingo zenekarok. Ezek az előadók nemcsak zenei sokszínűségükkel, hanem vizuálisan is erős, karakteres világukkal tűntek ki a nevezések közül. 

A Klipszemle szervezői idén is a szakma és a rajongói közönség együttműködésére építettek. A közönségszavazás már lezárult, de a végső eredményre november 6-án derül fény. A rendezvény nem csupán díjátadó, de egy nagy klipünnep is, ahol a rajongók a mozivásznon élvezhetik a legjobb zenei videókat. A tízéves múltra visszatekintő, független kezdeményezés mára a magyar könnyűzenei élet egyik legfontosabb eseményévé nőtte ki magát. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu