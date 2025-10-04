1 órája
Könnyek, sérülés, tenger – így zárult a Ördög Nóráék őrült jávai kalandja
Őrült végjáték után eldőlt kik mehetnek az utolsó mindent eldöntő hétre Balira az Ázsia Expressben.
Forró reggel, tűző nap és kőkemény hajsza – így indult az Ázsia Express utolsó jávai napja. A reality-show versenyzői és Ördög Nóra már kora hajnalban készültek az „utolsó Jávai hajszára”, amikor megtörtént a baj: az egyik operatőr, Viktor térdsérülést szenvedett, Dani ugrott be helyette, hogy a forgatás folytatódhasson – derült ki a Nánásiék Youtube csatorna legújabb adásából.
Utolsó jávai hajsza a mindent eldöntő hétért
A feszített tempó, a kánikula és a búcsú hangulata mindenkit megérintett: a résztvevők közül többen – köztük Bogi, aki nemrég veszítette el édesanyját – könnyeikkel küszködve folytatták a versenyt. Mégis mosolyogva szálltak kompra, hogy átkeljenek Balira.
Ott aztán mindenki szeme elkerekedett: hatalmas kert, medence, három szoba és a tengerpart – álomszállás várta őket. A csapat hálálkodott a foglalásért, üzentek az otthon maradt barátoknak, és arról beszéltek, egyszer még visszatérnek Balira és Gili Airre, hogy csak pihenjenek, ne dolgozzanak.
A naplementében gyerekek ugráltak a vízben, a háttérben vulkán rajzolódott ki – igazi filmbe illő befejezése volt a jávai kalandnak. Már csak egy szakasz van hátra, aztán lezárul ez az őrült utazás.
