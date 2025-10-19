Egy szentesi fiú visszahozta a rap valódi erejét az X-faktor színpadára és sikert aratott

Szeptember 6-án indult el az X-faktor 2025-ös évada. Még tartanak az előválogatók, de máris van egy megyei siker.

Az X-faktor 2025-ös évadában a szentesi Agócs Vince is megmutatta tehetségét, amivel tovább is jutott. Fotó: RTL+ X-faktor képernyőkép

Szentesi tehetség az X-faktor 2025-ös évadában

Az október 18-ai adásban tűnt fel Agócs Vince, aki Szentesről érkezett a tehetségkutató műsorba. A 20 éves rapper V – mint a betű művésznéven tevékenykedik, így a színpadra is egy saját dallal állt.

– Nehéz manapság nagyon újat mutatni a rapben szerintem, de kíváncsi vagyok

– mondta Valkusz Milán a produkció előtt.

Az előadást a mentorok csöndben és teljes odafigyeléssel nézték, a végén pedig hatalmas tapsot kapott Agócs Vince a közönségtől.

– Volt flow, volt harag, düh. Volt energia. Ez a rap ez pont erről szól igazából, ez az old-school rap. Ezt így kell csinálni! – fejtette ki véleményét Valkusz Milán a produkció után.

A nagyszerű produkció után a siker sem maradt el, Agócs Vince végül négy igen szavazattal jutott tovább a műsor következő szakaszába.