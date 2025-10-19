2 órája
Egy szentesi fiú visszahozta a rap valódi erejét az X-faktor színpadára és sikert aratott
Szeptemberben elindult az egyik legkedveltebb tehetségkutató új, magyarországi évada. Az X-faktor 2025-ben sem szűkölködik a tehetségekben. Szombaton egy szentesi fiatal hívta fel magára a figyelmet, amikor saját produkcióval állt a négy zsűritag elé.
Szeptember 6-án indult el az X-faktor 2025-ös évada. Még tartanak az előválogatók, de máris van egy megyei siker.
Szentesi tehetség az X-faktor 2025-ös évadában
Az október 18-ai adásban tűnt fel Agócs Vince, aki Szentesről érkezett a tehetségkutató műsorba. A 20 éves rapper V – mint a betű művésznéven tevékenykedik, így a színpadra is egy saját dallal állt.
– Nehéz manapság nagyon újat mutatni a rapben szerintem, de kíváncsi vagyok
– mondta Valkusz Milán a produkció előtt.
Az előadást a mentorok csöndben és teljes odafigyeléssel nézték, a végén pedig hatalmas tapsot kapott Agócs Vince a közönségtől.
– Volt flow, volt harag, düh. Volt energia. Ez a rap ez pont erről szól igazából, ez az old-school rap. Ezt így kell csinálni! – fejtette ki véleményét Valkusz Milán a produkció után.
A nagyszerű produkció után a siker sem maradt el, Agócs Vince végül négy igen szavazattal jutott tovább a műsor következő szakaszába.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Egy mozdonyban sülő halétel lepte meg a látogatókat az első mártélyi halfesztiválon – galériával