Az X-Faktor új reménysége Szentesről érkezett – Majkát szemelte ki mentorának

Mint arról hétvégén beszámoltunk, az X-Faktor idei évadában már biztos, hogy lesz Csongrád-Csanád vármegyei táborozó. A szombati válogató adásból ugyanis kiderült, hogy a V – mint a betű művésznéven tevékenykedő Agócs Vince továbbjutott a következő fordulóba. A 21 éves szentesi rapper lapunknak elárulta, bár győzködésre jelentkezett a tehetségkutatóba, leírhatatlan élmény volt a mentorok elé állnia.

A szentesi rapper, Agócs Vince nagyobb ismertséget remél az X-Faktortól. Fotó: RTL

Eddig önerőből próbált érvényesülni

– Nyilván lett volna lehetőségem már a korábbi években is részt venni ebben a produkcióban. Eddig azt gondoltam, hogy önerőből szeretnék érvényesülni a zeneiparban. De mostanra rájöttem, nem baj, ha kapok egy kis segítséget, így engedtem a szüleim és barátaim noszogatásának – mesélte.

Vince egyébként 15 évesen írta meg első dalát, de már 9 éves kora óta járt versmondó versenyekre, 11 évesen pedig verseket is elkezdett írni. A szövegírás tehát már régóta az élete része, középiskolásként viszont már stúdiózott is.

– Készítettem egy albumot, ami elérhető minden zenei platformon, illetve adtam ki egy szólószámot is. Ezekkel a szülővárosomon kívül néhányszor már a fővárosban is felléptem. A legfrissebb szerzeményemre sem kell már sokat várni, igaz, abban az újvonalasabb énemet mutatom majd meg. Ez azonban nem jelent stílusváltást: ugyanúgy az old school rap-et akarom képviselni, mint eddig és amit Valkusz Milán is megdicsért a válogatón - árulta el.

Majkát szeretné mentorának az X-Faktor szentesi rappere

A fiatal rapper egyébként konkrét tervvel érkezett az X-Faktorba: amellett, hogy a műsornak köszönhetően reméli, hogy többen észreveszik majd és ismertebbé válik, nagyon szeretné, ha Majka csapatába kerülhetne.

– Tőle tartottam a legjobban, de azt gondolom, tőle tudnám a legtöbbet tanulni – magyarázta.

Persze ehhez még túl kell jutnia a tábor kihívásain, és a székes feladaton is jól kell teljesítenie. Hogy ez sikerül-e neki, a következő hetekben kiderül.