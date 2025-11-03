november 3., hétfő

Párkapcsolat

1 órája

Nagy lépésre szánta el magát az énekes és párja

Bebe, a Back II Black egykori énekese összeköltözött párjával, Edinával, és boldogan élik mindennapjaikat közös otthonukban. A sztár elárulta, hogy bár kapcsolatuk még csak fél éves, máris megtalálta élete párját, és a kis családot egy kiskutya is bővíti.

Delmagyar.hu

Bebe, a Back II Black egykori tagja fél éve alkot egy párt Edinával, és nemrég közös otthonba költöztek. 

Bebe és párja összeköltöztek
Bebe és párja fél év után költöztek össze. Fotó: Szabolcs László / MW

Bebe az összeköltözésről: 

Az énekes elmondta, hogy a költözés problémamentesen zajlott, és bár korábban is sok időt töltöttek együtt, most már esténként sem kell külön hazamenniük. Boldogan élik mindennapjaikat, és máris bővült a kis családjuk egy kiskutyával. Bebe szerint a kapcsolatuk olyan természetes és harmonikus, mintha évek óta együtt éltek volna, ami megerősítette abban, hogy megtalálta élete szerelmét. Bár sokan aggódtak a gyors összeköltözés miatt, az énekes hangsúlyozta, hogy jelenleg teljesen problémamentes az életük. Pályája mellett Bebe utazásokat is tervez, és hozzáteszi: „Ember tervez, Isten végez.” A sztár úgy érzi, minden pillanatot ki kell élvezni a párjával és új családjával – írja a borsonline.hu

