1 órája
Nagy lépésre szánta el magát az énekes és párja
Bebe, a Back II Black egykori énekese összeköltözött párjával, Edinával, és boldogan élik mindennapjaikat közös otthonukban. A sztár elárulta, hogy bár kapcsolatuk még csak fél éves, máris megtalálta élete párját, és a kis családot egy kiskutya is bővíti.
Bebe, a Back II Black egykori tagja fél éve alkot egy párt Edinával, és nemrég közös otthonba költöztek.
Bebe az összeköltözésről:
Az énekes elmondta, hogy a költözés problémamentesen zajlott, és bár korábban is sok időt töltöttek együtt, most már esténként sem kell külön hazamenniük. Boldogan élik mindennapjaikat, és máris bővült a kis családjuk egy kiskutyával. Bebe szerint a kapcsolatuk olyan természetes és harmonikus, mintha évek óta együtt éltek volna, ami megerősítette abban, hogy megtalálta élete szerelmét. Bár sokan aggódtak a gyors összeköltözés miatt, az énekes hangsúlyozta, hogy jelenleg teljesen problémamentes az életük. Pályája mellett Bebe utazásokat is tervez, és hozzáteszi: „Ember tervez, Isten végez.” A sztár úgy érzi, minden pillanatot ki kell élvezni a párjával és új családjával – írja a borsonline.hu.
