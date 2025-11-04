Elrettentő mértékű büntetésre számíthat T. Danny a drogügye miatt

T. Danny drogügye miatt került reflektorfénybe az elmúlt időszakban. Ráadásul a népszerű előadó kábítószer botránya egyre súlyosabb fordulatokat vesz. A hírek szerint nem szimplán egyszerű alkalmi droghasználatról van szó, hanem kokainról, amfetaminról és többszöri beszerzésről. T. Danny Szegeden is ismert, pár hónapja hatalmas bulit csinált a Szegedi Ifjúsági Napokon.

T. Danny drogügye: Szegeden is nagy visszhangot váltott ki. Forrás: MW-archív

A fiatalok egyik legnépszerűbb előadója

T. Danny, azaz Telegdy Dániel az utóbbi évek egyik legfelkapottabb hazai pop- és hiphop-előadója lett, milliós lejátszásokkal, teltházas koncerttel és látványos színpadi produkciókkal. Az előadó a hazai könnyűzenei szcéna állandó szereplője.

T. Danny: Szegeden jól ismerik

A dél-alföldi közönség jól ismeri az előadót. T. Danny 2025-ben fellépett a SZIN fesztiválon Szegeden, ahol hatalmas tömeg fogadta. A beol.hu beszámolója szerint a sztár a nagyszínpad látványos show-jának egyik húzóneve volt. Így az ügy Csongrád-Csanád vármegyében különösen nagy visszhangot váltott ki, hiszen sok helyi fiatal találkozhatott vele élőben.

T. Danny drogügye: ezt tudni eddig a nyomozásról

A sajtóhírek szerint a nyomozás nem csekély drogmennyiséghez kapcsolódik, és felmerült a társas fogyasztás gyanúja is. Az Origo beszámolója úgy fogalmaz: kokain és amfetamin is szerepel a vizsgálatban, és a szerbeszerzés többször történhetett.

Börtönben van már T. Danny?

T. Danny egyelőre szabadlábon védekezik. Zajlik a nyomozás, folyamatban vannak a szakértői vizsgálatok.

Mi következik?

A toxikológiai eredmények, vallomások és a lefoglalt anyagok mennyisége döntő lesz. A SZIN egyik kiemelt fellépőjének ügye így nem csak egy sztárbotrány, hanem a dél-alföldi fesztiválközönség számára is emlékezetes történet, amely most nagyon más megvilágításba kerül.

Mi várhat T. Dannyra?

A Büntető Törvénykönyv 178. §-a alapján a kábítószer birtoklása

alapesetben 1–5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető,

minősített esetben pedig 2–8 év a tétel.

A körülmények a magyar jog alapján már minősített eset gyanúját vethetik fel, és akár súlyosabb szankciókhoz is vezethetnek. Szakértők szerint akár felfüggesztett szabadságvesztéshez is. Jogi elemzések szerint a többszöri beszerzés, kétféle szer és társas fogyasztás már jóval súlyosabb megítélés alá esik. Ilyen esetekben gyakori

a felfüggesztett szabadságvesztés,

pénzbüntetés,

pártfogó,

akár kezelési kötelezettség fizetése.

Miért példaértékű ügy ez?

T. Danny több ezer fiatal számára ikonikus előadó, így az eljárásnak erős társadalmi nevelő funkciója is lehet. A drogpolitikai szigorok mellett nem kizárt, hogy a bíróság példát statuál, különös tekintettel a fiatal rajongótáborra és a közszereplői státuszra.