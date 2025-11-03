4 órája
A kemény hideggel szemben is foggal-körömmel védik Gáspárt, a panelkakast
Gáspár Pipi, a híres szegedi panelkakas igazi úri életet él, de a hideg időt nehezen viseli. Gazdája, Volentér Erika gondoskodó szeretettel óvja őt a télben is.
Nemcsak a perzselő nyár, de a hideg tél ellen is különös gonddal védik Gáspár Pipit, a híres szegedi panelkakast. A kedvenc igazi úri életet él, de a téli időszak még számára is kihívás. A hideg napok közeledtével a baromfi bioritmusa teljesen felborul – a téli időszámítás különösen megviseli. Ilyenkor gazdája, Volentér Erika, azaz a magyar „Miss Dolittle”, mindent megtesz, hogy kedvence nyugodt maradjon – írta meg a Ripost.
Gáspár két éve él Erikával
Finom falatok, puha fekhely és figyelmes gondoskodás várja nap mint nap. A panelkakas nemcsak kényelmes életet él, de kíváncsi és tanulékony is – még újságot is „olvas”! Nyáron Erika hűtötte, télen pedig melegen tartja kedvencét, aki mostanra vastag tollazatot növesztett, hogy bírja a hideget. „Amint lehűlt a levegő, azonnal jelezte, hogy fázik – még a taréja is hideg lett” – mesélte nevetve Erika, aki ma már takaróval, szeretettel és figyelemmel óvja a télbe forduló Pipit.
