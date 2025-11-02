3 órája
Ördög Nóra így még sosem mutatta meg magát – Nánási Pál különleges fotói!
Ördög Nóra ritkán látott oldalát mutatta meg: férje, Nánási Pál különleges fotósorozatot készített róla, amelyet most először mutatott meg a nyilvánosságnak.
Ördög Nóra kétségkívül az egyik legelfoglaltabb hazai sztár: sorra vezeti a TV2 sikerműsorait, jelenleg is a Megasztárt, miközben vállalkozásait irányítja és családanyaként is helytáll.
Nem mindennapi fotósorozat Ördög Nóra közösségi oldaláról
Most azonban valami egészen különlegessel lepte meg követőit: olyan fotókat osztott meg magáról, amelyeket egyébként sosem mutatna meg a nyilvánosságnak – írta meg a Ripost. A képeket nem más készítette, mint férje, Nánási Pál, aki ismét megmutatta, mennyire jól ismeri és látja a feleségét a kamera másik oldaláról.
A képek, amiket normál esetben sose mutatnék meg nektek... Pedig minden fotózáson születnek ilyen kattintások (vagy inkább kattanások?😅) is, ahol túl jó a hangulat. Ugye, @palnanasi ?