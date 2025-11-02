Ördög Nóra így még sosem mutatta meg magát – Nánási Pál különleges fotói!

Ördög Nóra kétségkívül az egyik legelfoglaltabb hazai sztár: sorra vezeti a TV2 siker­műsorait, jelenleg is a Megasztárt, miközben vállalkozásait irányítja és családanyaként is helytáll.

Ördög Nóra különleges fotói, ilyet még soha nem mutatott meg. Fotó: Bors

Nem mindennapi fotósorozat Ördög Nóra közösségi oldaláról

Most azonban valami egészen különlegessel lepte meg követőit: olyan fotókat osztott meg magáról, amelyeket egyébként sosem mutatna meg a nyilvánosságnak – írta meg a Ripost. A képeket nem más készítette, mint férje, Nánási Pál, aki ismét megmutatta, mennyire jól ismeri és látja a feleségét a kamera másik oldaláról.