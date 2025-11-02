Már csak egy szegedi játékos küzd Pandora átkai ellen – nagy kihívás vár rá

Az elmúlt napokban forrott a levegő a Pandora – A szelence átka című műsorban a két szegedi származású szereplő körül. Mint az az előző héten kiderült, mindketten központi figurává nőtték ki magukat. Hargitai Bea a legerősebb szövetségnek tűnő lánycsapat tagjaként menetelt, Czutor Zoli pedig egy váratlan fordulattal megmutatta, érdemes számolni stratégiai érzékével.

Már csak Czutor Zoltán van benn szegedi versenyzőként a Pandora mezőnyében, összetett stratégiai gondolkodása eddig kifizetődőnek bizonyult. Fotó: RTL

Hargitai Bea áldozatot hozott, együtt esett ki Köllő Babettel

Hargitai Bea számára sajnos a hét közepén véget ért a játék. Egy nem várt fordulattal minden játékos átkozott lett, a játék pedig, mely eldöntötte, ki ítélkezhet a többi játékos sorsa felett, Hargitai Bea számára nem volt komfortos. Jéghideg vízzel teli kádba kellett beülniük, hogy elbújjanak a haragos Medúza tekintete elől, Bea pedig úgy döntött, ezt nem vállalja, így már az első körben kiesett, csakúgy, mint Köllő Babett, aki szintén fontosabbnak tartotta egészségét a játéknál. A forduló végén Wossala Rozina nyert, ő Vanya Tímeát és Király Lindát vette maga mellé, hogy eldöntsék, kik maradnak a szelencében és mennek párbajra a bentmaradásért.

Ők úgy határoztak, hogy a két játékot szabotáló lány küzdjön meg egymással – ami egyrészt jó indok is volt, ugyanakkor lehetőséget biztosított, hogy ez az erős szövetség fel is bomoljon. Itt azonban nem várt fordulat történt: Beának és Babettnek egymást kellett meggyőznie, hogy adják fel a játékot. A szabályok értelmében ha ez egyiküknek sem sikerül 90 másodperc alatt, mindketten kiesnek. A két szövetséges végül úgy döntött, együtt távoznak a műsorból, nem ejtik ki egymást, áldozatuknak köszönhetően viszont a korábban kiesett Kabát Péter visszatérhetett.

Czutor erős szövetségeket kötött a Pandorában

Ami Czutort illeti, ő az elmúlt napokban tovább erősítette pozícióját a játékban. Előbb Szőke Rebekával, majd Hujber Ferivel lépett szövetségre, és bár többször is került átkozott pozícióba, volt, hogy már a játék során lekerült róla a kiesés esélyét jelző billog, vagy ha nem, akkor sem maradt benne mellszobra a szelencében.