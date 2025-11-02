november 2., vasárnap

Achilles névnap

Fordulópontok

1 órája

Már csak egy szegedi játékos küzd Pandora átkai ellen – nagy kihívás vár rá

Címkék#Hargitai Bea#pandora#Czutor Zoltán

Hargitai Bea kiesett, Czutor Zoli azonban pozíciót erősített a héten az RTL-en futó stratégiai játékban. A Pandora – A szelence átka műsorban mindkét szegedi nemcsak ésszel, de szívvel is játszik.

Timár Kriszta

Az elmúlt napokban forrott a levegő a Pandora – A szelence átka című műsorban a két szegedi származású szereplő körül. Mint az az előző héten kiderült, mindketten központi figurává nőtték ki magukat. Hargitai Bea a legerősebb szövetségnek tűnő lánycsapat tagjaként menetelt, Czutor Zoli pedig egy váratlan fordulattal megmutatta, érdemes számolni stratégiai érzékével. 

Czutor Zoltán van benn szegedi versenyzőként a Pandora mezőnyében
Már csak Czutor Zoltán van benn szegedi versenyzőként a Pandora mezőnyében, összetett stratégiai gondolkodása eddig kifizetődőnek bizonyult. Fotó: RTL

Hargitai Bea áldozatot hozott, együtt esett ki Köllő Babettel

Hargitai Bea számára sajnos a hét közepén véget ért a játék. Egy nem várt fordulattal minden játékos átkozott lett, a játék pedig, mely eldöntötte, ki ítélkezhet a többi játékos sorsa felett, Hargitai Bea számára nem volt komfortos. Jéghideg vízzel teli kádba kellett beülniük, hogy elbújjanak a haragos Medúza tekintete elől, Bea pedig úgy döntött, ezt nem vállalja, így már az első körben kiesett, csakúgy, mint Köllő Babett, aki szintén fontosabbnak tartotta egészségét a játéknál. A forduló végén Wossala Rozina nyert, ő Vanya Tímeát és Király Lindát vette maga mellé, hogy eldöntsék, kik maradnak a szelencében és mennek párbajra a bentmaradásért. 

Ők úgy határoztak, hogy a két játékot szabotáló lány küzdjön meg egymással – ami egyrészt jó indok is volt, ugyanakkor lehetőséget biztosított, hogy ez az erős szövetség fel is bomoljon. Itt azonban nem várt fordulat történt: Beának és Babettnek egymást kellett meggyőznie, hogy adják fel a játékot. A szabályok értelmében ha ez egyiküknek sem sikerül 90 másodperc alatt, mindketten kiesnek. A két szövetséges végül úgy döntött, együtt távoznak a műsorból, nem ejtik ki egymást, áldozatuknak köszönhetően viszont a korábban kiesett Kabát Péter visszatérhetett.

Czutor erős szövetségeket kötött a Pandorában

Ami Czutort illeti, ő az elmúlt napokban tovább erősítette pozícióját a játékban. Előbb Szőke Rebekával, majd Hujber Ferivel lépett szövetségre, és bár többször is került átkozott pozícióba, volt, hogy már a játék során lekerült róla a kiesés esélyét jelző billog, vagy ha nem, akkor sem maradt benne mellszobra a szelencében. 

Ez utóbbi éppen szövetségeseinek volt köszönhető, hiszen csütörtökön Rebivel és Kabát Petivel játszott egy csapatban, az evezős feladatot megnyerve pedig megkapták a lehetőséget, hogy ők menjenek le Pandora szelencéjéhez. Czutor mindkettőjükben megbízhatott, hogy tartják magukat megállapodásukhoz: Rebi kivette Czutort a szelencéből, a két fiú pedig nem nyitotta ki, így nem csökkent tovább nyereményalapjuk. És bár így Hujber bent maradt a szelencében, azt is tudták, hogy a különleges feliratú tekercset birtokló Vanya Timi valószínűleg még beleszólhat a végső állásba és ő Ferit meg fogja menteni. Az összetett stratégia pedig működött is, így tudták a Ferivel csúnyán összevesző Pataki Zitát és a magányosan küzdő Vadon Janit párbajra küldeni. Az összecsapásból Jani került ki győztesen, így ő lesz az, aki jövő héten elsőként jelölheti ki, ki legyen az egyik átkozott.

Kérdés: meddig tartanak a barátságok ebben a játékban

Czutor tehát jövő héten tovább küzd a fődíjért, mely ugyan szövetségesek nélkül nehéz, azzal is tisztában kell azonban lenni, hogy a végén csak egy győztest avatnak, vagyis egyéni érdekek mentén kell dolgozni. Hogy kiépített véd- és dacszövetsége meddig tartható és ki rúgja fel először, hamarosan kiderül.

