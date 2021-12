– A Kincses telepen gyerekeskedtem. Akkoriban szép számmal voltak ott olyan lakók, akiktől mindenki tartott. Már óvodás koromban megtanultam, hogy meg kell védenem magam. A helyi erős gyerekek mindig mindenem, amim csak volt, el akarták szedni tőlem. Akkoriban is működött Hód­mezővásárhelyen az ökölvívóklub. Volt egy tőlem idősebb fiú az utcánkban, aki edzésre járt oda. Az ő hatására is kerültem az ökölvívás bűvkörébe. Sorra nyertem a versenyeket, diákolimpiai bajnok lettem 17 évesen. 1957 és 1959 között voltam igazán csúcsformában. Rengeteg versenyt nyertem, még Balaton-bajnokságot is. Tagja voltam az ifjúsági válogatottnak. Rendszeresen vittek edzőtáborba Tatára. Neves budapesti klubok is csábítottak, mint az MTK, vagy a Honvéd. Ott lehetett volna igazán sportkarriert csinálni. El is mentem a fővárosba, de nem bírtam sokáig, szinte belebetegedtem. A sportorvos mondta meg a „diagnózist”, hogy „Laci, neked honvágyad van, az a bajod, semmi más.” Igaza lett. Budapesten beteg voltam, hazajöttem Hódmezővásárhelyre, és egy csapásra meggyógyultam. Nagyon ragaszkodtam a szüleimhez, kü­­lönösen az édesanyámhoz és persze a testvéreimhez is, no és a szülővárosomat se hagyjuk ki a sorból – mondta nagy szeretettel az idős sportember. Férfiasan azt is bevallotta, amikor a válogatottal külföldre utaztak, nagyjából egyhetes időtartamra, mindig könnyekkel a szemében búcsúzott el az itthoniaktól.