– Nem a bevásárlásra gondolok, hanem a lelki készületre. Tehát, hogy megünnepeljük Isteni szeretetét, amelyben mi is részesülünk, és ezt a szeretetet kellene visszaadni azok számára, akikkel együtt éljük az életünket. Elsősorban a családtagjaink számára. Az igazi szeretet tevékeny, vagyis nem arról szól, hogy én elfogadom mások szeretetét, hanem én magam is adok, és ezáltal én magam is növekszem a szeretetben. József Attila is megfogalmazta már, igazából emberré lenni én egyedül nem tudok, csak a másikkal való személyes kapcsolatban. Ő azt írta, hogy: „Hiába fürösztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat” – mutatott rá.

Kovács József: szakítsunk időt az arctól arcig való párbeszédre. Fotó: Karnok Csaba