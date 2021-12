– A fogágybetegség az, amely minden esetben a nem észrevett ínygyulladásból alakul ki. Ennek első jelei a piros ínyszegély, illetve a fogmosáskor tapasztalható ínyvérzés. Mivel nem jár fájdalommal, sokan nem veszik komolyan, ami hiba, mert akár egy éven belül is erőteljesen romolhat a páciens állapota. A kiterjedt fogágygyulladás a fogak és a fogíny leépüléséhez vezet – hívta fel a figyelmet Bajusz Örs. Hozzátette: sok esetben már egy egyszerű fogkő-eltávolítás is megszüntetheti az ínygyulladást, de ha ez nem elegendő, akkor is rendelkezésre állnak azok az eljárások, amelyekkel ez a betegség megelőzhető, vagy az állapotromlás megállítható. – A fogágy kitisztítása, az úgynevezett zárt küret után lehetőség van a csont visszaépítésére is saját, vagy részben állati eredetű, részben szintetikus anyagokkal, amellyel az esetlegesen már mozgó fo­­gak is újra sta­­bilizálhatók – hangsúlyozta a fő­­orvos.