Csütörtökön darus kocsival érkezett a Szentháromság térre Mórahalom karácsonyfája. A termetes ezüstfenyő, mint mindig, most is felajánlásból került a város ünnepi programjainak középpontjába. A fa a mórahalmi Vér család kertjéből származik, amely még az októberi közmeghallgatáson közzétett felhívás után döntötte el, felajánlja fáját a közösségnek. A fenyő 2008 óta állt Vér Ferenc és Csiszár Zsófia Zita kertjében, akiknek ez volt az első közös karácsonyfájuk. Azóta családdá váltak, idén már négyen ünneplik a karácsonyt. A család boldog, hogy a számukra sokat jelentő fa végül az egész közösség ünnepén díszeleghet. Az első adventi gyertyagyújtás vasárnap 18 órakor lesz, ahol már bárki megcsodálhatja a feldíszített fát, a város adventi koszorúját és a betlehemi jászolt is.