Több mint negyvenféle növény főzetét sorolta fel, egy részüket szinte mindenki ismeri ma is – csak azt nem tudja, mire használták egykor. Sokféle be­­tegségre tartották jónak például a kakukkfűteát vagy a zsályát. Gyomorbántalmak ellen fogyasztottak gyömbért, és főzték az anyafűnek nevezett citromfűteát, orrvérzésre volt jó az árvacsalán főzete, fogfájásra a beléndekmag. A bodzát használták többféle kórságra is, köhögésre itták a virágzat főzetét, gallyának héjával daganatot borogattak. A cickafarkat errefelé tü­­dőbetegeknek, vesefájósoknak adták, a comborkát, azaz csombormentát hideglelésre. Köhögésre diófalevélből, fo­dormentából, ezerjófűből, hárs­­ból, kékliliomból, fokhagy­mából, ökörfarkkóróból, székfűből, de még zabszalmából is készülhetett orvosság.