– Egy szilvapálinkával kezdődött a történet, amivel egy ásotthalmi ismerősöm kínált meg kilenc évvel ezelőtt. Amikor kirakta az asztalra, már az illatán ledöbbentem. Aztán megkóstoltam. El voltam ájulva. Én nem így ismertem a pálinkát. Ittam már, édesapám is csinált, azt hittem, jól ismerem a pálinkát, ami nekem egy büdös, íz­­telen ital, amit elsősorban azért iszunk, mert magyar és gyümölcsből van, másodsorban pedig, hogy jól érezzük magunkat. Hogy élvezeti értéke is lehet, arra nem is gondoltam. Zákányszéki vagyok, itt mindenki ért a pálinkához, ennek ellenére normális pálinkát még nem ittam. Mondják, hogy ott a barack benne, igen, de akkor jól elbújt, mert nem találom. Ezek után ittam abból a csodás pálinkából, ami a Vajdaságban készült. Onnantól kezdve én is ilyet akartam készíteni, ami tiszta, gyümölcsízű és gyü­mölcs­illatú – mesélte lényegre törően a zákányszéki Szalai Zsolt.