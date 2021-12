– Természetesen a hallássérültek is tudnak csúnyán be­­szélni. Emellett előfordult, hogy egy színész az előadás végén odaszólt, hogy ne haragudjak, az egyik részt elrontotta. Mondtam, hogy sebaj, én is. A hibákat is ugyanúgy jelelem, hiszen a siketeknek és nagyothallóknak is ugyanaz jár, mint a halló nézőknek – mondta.