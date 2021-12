A szervező Topor Ágnes arról számolt be, hogy először tavaly szervezték meg az eseményt, mert akkor még PCR-tesztet kellett csináltatnia a Mikulásnak ahhoz, hogy ellátogasson a családokhoz, ezért döntöttek úgy, hogy autókba ülnek több Mikulással és bejárják Dorozsmát, így senki sem maradt Mikulás és ajándék nélkül. A gyerekek akkor is az utcán állva részesültek ebben az élményben – tette hozzá. Mivel idén nincsenek ilyen szigorú szabályozások, ezért a Mikulással fotózkodni is lehetett a Dísz téren.