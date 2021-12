Egy modern otthonban a szőnyeg már nem csupán egy funkcionális berendezési darab, hanem dizájnelem is. Egy nagyméretű szőnyeg meghatározza az adott helyiség hangulatát. A szőnyeg elsődleges szerepe még most is az eltakarás, ugyanakkor biztonságot és kényelmet is nyújt, és térelválasztásra is kiválóan használható.