Az új évben mindig egyfajta tiszta lappal indulunk, legalábbis jó ezt hinni. Így aztán már a régiek is úgy tartották, hogy jobb bebiztosítani magunkat mindenféle szokással, hogy megerősítsük az új évben a szerencsénket. Miután lemennek az ünnepek, és újra visszatérnek a hétköznapok, könnyű valamiféle ürességet érezni. Így hát jól tesszük, ha a népi hiedelmekre hagyatkozva megpróbálunk némi izgalmat csempészni ezekbe a napokba

A januárt a keresztény hagyomány szerint szokás Boldogasszony havának, a népi hivatkozás szerint pedig fergeteg havának is hívni. Neve – ahogy a többi hónapnevünk is – latin eredetű, Janusra, a kétarcú isten nevére utal, aki egyben a kezdet és a vég, a szerencsés kezdet és a kapuk, átjárók őrzője. Több népszokás is kapcsolódik ehhez a különleges hónaphoz.

1. Január 6. - Vízkereszt

Ezzel a nappal el kell engednünk a karácsonyi ünnepkört, de nem kell sokáig búslakodni, mert nem maradunk mulatság nélkül, hiszen indul a farsangi időszak.

A nyugati keresztény egyház ekkor ünnepli a napkeleti bölcseket. A vízkereszt név pedig abból fakad, hogy Jézus megkereszteléséről is ekkor emlékeznek meg. Régen ilyenkor haza is vitték a szenteltvizet, az állatoknak is adtak belőle és a házat is megszentelték vele, hogy védve legyen a rossz szellemektől.

Ilyenkor szokták hagyományosan a karácsonyfát is lebontani. De ne hamarkodjuk el a dekoráció lebontását, hiszen a tél marad. Válasszunk olyan dolgokat, amik nem kifejezetten karácsonyi, hanem inkább csak téli dolgok. Ilyenek a különböző mécsesek, a kis világító házikók, vagy hópehely díszek. A Kikben például ünnepek után is találhatunk majd ilyeneket.