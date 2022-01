Idén is rengeteg kutya szökött el szilveszter éjjelén, a Tappancs Állatvédő Alapítványnál nem érzékelnek javulást az elmúlt évekhez képest. Pedig minden évben felhívják a gazdák figyelmét, hogy a félős ebeket leg­alább erre az egy estére zárják el, a petárdák és tűzijátékok zajától ugyanis bepánikolnak.

– Ez nem nevelés vagy tanítás kérdése, ilyenkor az állat teljesen kikapcsol, és menekül, ahogy erre meglátja a lehetőséget. Sajnos ezt még mindig sokan nem hiszik el, sokszor halljuk a gazdáktól, hogy sosem csinált még ilyet, és egyébként is, épphogy csak egy pillanatra nyitották ki az ajtót – mesélte Gácsi Mária kuratóriumi tag.

Az állatvédő elmondta, már szilveszter előtt elkezdődött a „roham”, az elmúlt másfél hónap alatt 63 kutya került be hozzájuk.

– Sokkal több állatról mondanak le, mint ahányat örökbe fogadnak, így folyamatosan telt házzal és várólistával működünk – mesélte. Jelenleg a macskákat is beleszámolva 260 lakója van a Tappancs Tanyának, szerencsére azonban a szilveszteri menekülők nem növelték meg jelentősen a létszámot.

– Eddig soha nem tapasztalt módon empatikus volt a lakosság: sokan vittek haza talált kutyákat, amelyeknek aztán megkeresték a gazdáját. De természetesen a csipolvasó csapatunk is járta a várost, és ha olyan állatot találtak, amelynek beazonosítható volt a gazdája, vagy a bejelentett kóbor állatot ellenőrizve kiderült, hogy fel tudják venni a kapcsolatot a tulajdonosával, egyből visszajuttatták hozzá. Hogy milyen messzire képesek elszaladni a házi kedvencek, azt jól mutatja, hogy egy vajdasági kutyát is kollégáink fogtak be. Az állat egyébként éppen tegnap jutott haza, mert még úgy sem volt egyszerű megszervezni a határon keresztüli utaztatását, hogy útlevele is volt – mondta Gácsi Mária.

A megijedt kutyákat egyébként már csak akkor lehet be­fogni, ha elfáradtak, addigra azonban általában jóval messzebb járnak, mint amit a gazdák gondolnak. A csip nélküli ebek esetében éppen ezért ha pár napon belül nem kerülnek elő, gyakorlatilag minimális az esély, hogy visszajuthatnak egykori otthonukba. A Tappancs Alapítvány ezért rendszeresen felhívja a figyelmet a csipezés fontosságára, illetve arra is, hogy a gazdák ellenőrizzék, a csipet regisztrálták-e.

– Sokan azt gondolják, hogy elegendő a csipet beültetni, de ez nem igaz. Bármelyik állatorvos tudja azonban ellenőrizni, hogy valóban minden adat kinyerhető-e a csipből, ha azt leolvassák – tette hozzá Gácsi Mária.