Sokan csatlakoztak Nagymágocson Rakonczai Imre helyi lakos újévi kerékpártúrájához, legalább egy tucatnyian tekertek el a csárdához január 1-jén, hogy közösen biciklizzenek egy jót a falu határában. A túrához csodálatos, napsütéses idő dukált. A legfiatalabb kerékpáros 15 éves volt, a legidősebb 77.

- Ennél jobb időt álmomban sem reméltem, hiszen a hét elején még jég borított mindent – mondta a szervező, Rakonczai Imre, aki nemcsak a napsütésnek, hanem a résztvevők számának is örült.

A traktorosként dolgozó 61 éves férfi három évvel ezelőtt szervezte meg először a biciklitúrát, de arra nem ment el rajta kívül senki. Ez sem szegte kedvét, amit elgondolt, azt véghez is vitte. Egyedül is letekerte a távot. Tavaly már volt egy maroknyi csapata, most, 2022. január 1-jén pedig már legalább tucatnyian gondolták úgy, hogy jó lenne az ünnepi lakomák után egy kicsit sportosan indítani az esztendőt.

- Annak is örülök, hogy most fiatalabbakat is sikerült megmozgatni. Ótompahátra, vagyis Kapásfaluba megyünk először, onnan az úgynevezett Károlyi úton át a Horthy fához, majd Lajosszállásra – sorolta a férfi az útvonalat még indulás előtt.

Azt is elárulta, visszafelé Hollandiába is beugranak egy pillanatra, mert hogy Nagymágocsról azt is könnyű megközelíteni. Mielőtt még megsajnálnák Olvasóink a túra résztvevőit, hogy Hollandiáig letekerték a lábukat, eláruljuk, hogy egy kis tisztást hív Hollandiának a nagymágocsi népnyelv, ahol egy artrézi kút folyik, aminek nagyon finom vize van.

A 42 éves Kivált Norbert családi körben töltötte a szilvesztert. Az éjféli koccintás után nem sokkal aludni tértek, így frissen érkezett a kerékpártúrára.

- Nagyon szeretek biciklizni, ráadásul még az idő is kiváló. Jól esik egy kicsit mozogni végre – mondta a férfi.

Kerekes László is kibiciklizett a csárdához, de csak szolidaritásból, ahogy tavaly is tette.

- 71 éves vagyok, én nem vállalkozom már a túrára, de lélekben velük vagyok, ezért is jöttem ki egy kicsit beszélgetni – tudtuk meg tőle.

- Tavaly már hallottam a túráról, most úgy döntöttem, végigtekerem. Az útvonalat jól ismerem, de már régen nem jártam arra, legfeljebb csak busszal. Most úgy döntöttem, „feltámadok” és útra kelek a csapattal. Egyébként a napi 5 kilométer kerékpározás mindig megvan. Ez egy kicsit több lesz, de lesznek pihenők – említette meg a túra legidősebb résztvevője, a 77 éves Félegyházi-Török Imre.

A túra legifjabb tagja pedig a 15 éves Tóth Anna volt.

- Otthon szilvesztereztem a családdal, végig fent voltam, még le sem feküdtem. Fiatal vagyok, tele vagyok lendülettel, jöhet a túra…