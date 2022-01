Átlagosan a nők életük egyharmadát ösztrogénhiányban töltik, hiszen a menopauza idején lecsökken az ösztrogénszintjük, már nincs annyi petesejtjük, ami megérne, valamint megemelkedik az agyi hormonszintjük. Mindezt 45–52 éves kor között tapasztalják. Menopauzáról ak­­kor van szó, ha az utolsó menstruáció óta eltelt egy év – mutatott rá Bajnok Éva endo­krinológus, obezitológus, belgyógyász, aki annak kapcsán tartott online előadást, hogy miért híznak a nők a változókor során, és miként lehet azt megelőzni.

Jelezte, egy változáson megy keresztül a test, ráadásul a nőkben lévő férfihormonok aránya is megnövekszik ilyenkor, éppen ezért hajhullás jelentkezhet, valamint szőrszál nőhet ott, ahol korábban arra nem volt példa. Továbbá hasi zsigeri elhízást tapasztalnak a legtöbben ebben az időszakban, amit az ösztrogénszint változása eredmé- nyez.

A menopauzával együtt jár, hogy megváltozik a bőr, a köröm és a haj minősége is. Fotó: Unsplash

34 dolog járhat a változókorral

A szakember közölte, egy adatgyűjtés során 34 olyan dolgot jegyeztek fel, ami a menopauza idején jelentkezik a hölgyeknél. Ilyen az étvágyfokozó hatás, a vizesedés, az inzulinrezisztencia kialakulása, a hőhullámok jelentkezése, a hangulatingadozás, az alvászavar, a stressz, valamint az alapanyagcsere lassulása is. Hozzátette, 50 éves korra 200 kalóriával kevesebb lesz a kalóriaszükséglet, valamint 50 év után évente 6 százalékkal csökken az izomtömege is a nőnek.

Bajnok Éva leszögezte, hiá­­ba folytat valaki egészséges életmódot 45–50 éves kor után, az alapanyagcsere változása miatt a test nem igényel már annyi energiát, így hízás jelentkezhet.

Fontos szűrvizsgálatok 50 év felett

Hangsúlyozta, a változókorral számos betegség kialakulásának az esélye megnőhet. Ilyen a pajzsmirigybetegség, a cukorbetegség, az érelmeszesedés, a szív- és érrendszeri betegség, a vérnyomás, az ízületi panasz, a felszívódási zavar, a hangulati élet zavara, a vizelet-visszatartási gond, valamint a bőr, a köröm és a haj minőségének megváltozása.

Pontosan ezért javasoltak a szűrővizsgálatok 50 éves kor felett. Attól, mert valaki már nem menstruál, a nőgyógyászati vizsgálat fontos 1-2 évente a daganat és egyéb más betegség kiszűrése miatt.

Továbbá fontos az emlődiagnosztika, a DEXA-vizsgálat a csontritkulás miatt, amely minden negyedik nőnél jelentkezik, emellett a belgyógyászati vizsgálat, valamint az éves nagylabor vérvizsgálat is. Bajnok Éva szerint akinél hízás jelentkezik, annak mindenképp érdemes elmennie cukorterheléses vizsgálatra és egy olyan szűrésre, ahol a pajzsmirigyhormont el­lenőrzik.

Közölre, a BMI-ből lehet megállapítani, hogy valaki elhízott-e. A legideálisabb a 25-ös érték, ugyanis a felmérések szerint azok élnek legtovább, akiknél ezt az értéket mérik. Kiemelte, a 15 kilóval nagyobb testsúly egyharmaddal növeli meg az elhalálozás valószínűségét és a betegségek kialakulásának rizikóját. Ugyanakkor nagyon fontos az edzettség, ami akkor is védőfaktor a betegségekkel szemben, ha elhízottak vagyunk – jegyezte meg.

Sok múlik a táplálkozáson is

Az előadáson szóba került a helyes táplálkozás is, hiszen átlagosan 1200–1500 közötti kalóriamennyiség bevitele javasolt egy napra egy 50 év körüli nőnek. Bajnok Éva leszögezte, minden tápanyagra, tehát a cukorra, a zsírra és a fehérjére is szüksége van a szervezetnek, de az arányokra ügyelni kell, vagyis a bevitt táplálék körülbelül felének szénhidrátnak, harmadának fehérjének és ugyanennyi mennyiségnek zsírnak kellene lennie.

Fotó: Unsplash

Arra kérte a nőket, hogy ha korábban nem is, ebben a korban már próbáljanak meg rendet tenni az étkezésükben, tehát ne hektikusan tolódjanak össze az étkezések, miközben egy kis snack is belefér, hanem legyenek olyan intervallumok a napjuk során, amikor nem visznek be kalóriát a szervezetbe, így az inzulinszint normalizálódik. Utóbbi azért is lényeges, mert ahogy a fentiekben is írtuk, a menopauza idején nagyobb az esély az inzulinrezisztencia kialakulására. Az inzulin az egyetlen olyan hormonunk, amely a vérből a cukrot bejuttatja a célsejtekhez, és ha inzulinrezisztencia alakul ki nálunk, akkor egyre több inzulinra lesz szükség, amely esetén nehéz fogyni. Ráadásul ha a sok inzulin ellenére sem tud belépni a cukor a sejtekbe, akkor cukorbetegség alakulhat ki – magyarázta.

Rost, vitamin, ásványi anyag

Az endokrinológus szerint a menopauzában élő nőknek segítség lehet a fogyásban az, ha 12 órás szüntet tartanak az étkezésben, tehát este 8 órától reggel 8 óráig nem étkeznek. Emellett az intermittáló böjtök is segíthetnek nekik az életminőségük javulásában. Rámutatott, ebben a korban már nagyon fontos, hogy szakszerű legyen a diéta, hiszen egy hiba ilyenkor már nem olyan könnyen orvosolható, mint hu­­szon­évesen.

Figyelni kell az ásványianyag, a rost- és a vitaminbevitelre is. Elmondta, C-vitaminból napi 500, míg D-vitaminból napi 2000 milligrammnyit szükséges bevinni a szervezetbe. Kiderült, a fitoösztrogénekre is nagy hangsúlyt kell fektetni, ezzel lehet pótolni a hiányzó ösztrogént, ennek legtermészetesebb módja a hüvelyesek fogyasztása.

Mindemellett pedig napi 8 pohár folyadék szükséges, amelyből legalább 5 pohárnyi­nak víznek kell lennie. A cukros üdítők fogyasztása pedig tilos, ahogyan a gyorséttermi ételeké is, mert ezek növelik az érelmeszesedés és a sztrók kockázatát. Nagyon ritkán szabad csak ezeket megengedni.

Ép testben ép lélek. 50 év felett sem szabad megfeledkezni a rendszeres mozgásról. Hetente 150 percet kell ennek szentelni. Fotók: Unsplash

Mozgással és elfogadással könnyebb

És persze a rendszeres mozgásról sem szabad megfeledkezni, egy héten összesen 150 percet szükséges mozgásra fordítani. A menopauzában élők körében javasolt a túrázás, a kerékpározás, a jóga, az úszás és a tánc is.

Bajnok Éva kiemelte, nem elég csupán jól étkezni és rendszeresen mozogni, hanem az elfogadásra, az egyensúlyi ál­­lapot megtalálására is legalább akkora figyelmet kell fordítani. Ebben segíthet például az új szokás kialakítása, a lényeg, hogy alkalmazkodni tudjanak a változásokhoz a nők.