Már többször elnyerte az ökoiskola címet az Al­földi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, ami azt jelenti, hogy a tevékenységeiket olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának. Idén az Örökös ökoiskola címre pályáznak.

– A mi ökoiskolai célkitűzéseink kissé eltérnek a városi iskolákétól, mert a 10 hektáros parkunk mellett 440 hektár erdő vesz minket körbe, nálunk nem a zöldítés a legfontosabb, hanem annak fenntartása és karbantartása – magyarázta Kiss Zoltán szakmai munkaközösség-vezető. Azon kívül, hogy madár­etetőket helyeznek ki, növényeket helyeztek el a folyosókra, a fecskevédelmi programban műfészkeket telepítettek, 2022 fő feladata a beporzók védelme lesz.

– Most teljesen újrahasznosított anyagokból, Borsi Ferenc nyugdíjas erdész útmutatásai alapján, madár- és denevérodút készítünk olyan öreg, korhadt fák törzséből, amelyek tűzifának már nem a legalkalmasabbak. Illetve készítünk új darázsgarázst, avagy méhecskehotelt és van egy régi, amit most tavasszal próbálunk felújítani, nyáron pedig keresünk majd egy jó felületet a parkban, és akkor méhlegelőt is szeretnénk kialakítani – mondta a Bedő pedagógusa.