Mondják, hogy ez a hét mindig a legrosszabb az évből: már látni, mennyi újévi fogadalom nem lesz betartva, véget érnek a leárazások, az idő szürke és hideg. A hó is elolvadt, így már a lakosság fantáziájában sem gyönyörködhetünk, amivel a különféle hólényeket létrehozták Szeged és a megye területén. Ám ha valaki tényleg figyel, most is találhat érdekességeket, amiket a természet alkot. A megfagyott pocsolyák is el­vihetnek egy másik világba – kérdés, hogy ott mit találunk. Mi legutóbb egy különös szárnyas lényt vettünk észre. Úgy kuporgott a jég alatt, mint egy anyaméhben, ha jól megnézzük, még a köldökzsinórt is látjuk a fejénél.

Mi lehet ez? Angyalka? Tündér? Vagy valami baljóslatú szerzet egy másik univerzumból? Ahogy találgattuk, a gyerekek körében a szárnyas Snoopy kutya is felmerült. Ahogy álltunk a befagyott tócsa mellett, amiben a lény növekedett, arra gondoltam: mintha azt találgatnánk, mit hoz az új év? Rendben, hogy szárnya van, de tündér lesz, vagy sárkány? Kedves vagy gonosz? – mert mindkettőre van példa a mesékben. Végül arra jutottunk, hogy ez a furcsa szerzet inkább aranyos, mint baljóslatú. Legyen így végül az új évünkkel is.

