Bár most az idő is fagyos volt, ha nem így történik, akkor is a jégé lett volna a főszerep ezen a hétvégén. Január 22-én rendezték meg országosan a Jégpályák Éjszakáját, a szegedi és a 2020-ban átadott algyői pályán is egész hétvégés programsorozatot szerveztek. Kedvezményesen lehetett belépőt venni és korcsolyát bérelni, és sok tudással és élménnyel gazdagodhattak a jégre merészkedők. Legalábbis ezt tapasztaltuk, amikor ellátogattunk a helyszínekre, ha nem is mi lettünk a jégpálya ördögei.

Műkorcsolya és jégdiszkó

Algyőn először a programkezdő közönségjég idején jártunk a műjégpályán szombaton: érkeztek a gyerekes családok, és jó pár lábon volt már korcsolya.

A kisiskolás Bennett ügyesen és rutinosan siklott a jégen, édesapjától megtudtuk: jégkorongedzésre jár, de rendszeresen hozza korcsolyázni edzésen kívül is. Később a Tisza Korcsolyázó SE tagjai a bemutató mellett műkorcsolyás elemeket is tanítottak, majd a Tornádó Team mutatta meg a tudását a közönségnek.

Az All U Need Dance Studio bemutatója után pedig a műkorcsolya elemei mellett a jégkorongba is belekóstolhattak a vállalkozó szelleműek, akik nem féltek úgy hogy hasra esnek, mint mi.

A nap jégdiszkóval ért véget. Vasárnap már reggel 9 órától lehetett korcsolyázni, látványedzést tartott a Tisza Volán felnőtt OB2-es jégkorongcsapata, volt U12-es torna, délután pedig játékos vetélkedők zárják a programot a jégen.

Ne nevessetek, ha elesek

A szegedi Városi Műjégpálya a Jégpályák Éjszakájához már hatodik alkalommal csatlakozott - tavaly a covid okozta helyzet miatt elmaradt -, harmadszor rendeztek jeges hétvégét is.

Mindezt Szentágotai Szabolcs szolgáltatási igazgatótól tudtuk meg, aki azt is elmondta: ez a rendezvény mindig sok érdeklődőt vonzott - olyanokat is, akik eddig nem ismerték a pályán űzhető sportokat. Még a villamoson hallottuk egy csapat fiatal köréből: ne nevessetek, ha elesek, nem nagyon tudok korcsolyázni! Délelőtt a közönségjég után a hokival ismerkedhettek a jelenlévők, bemutatót tartott a Szegedi Korcsolyázó egyesület és a Tuti Kori. 15 órától a pálya egyik sarkát megint a jégkorongozó gyerekek vették birtokba, akik a közönséget is beavatták a célzás, szlalomozás fortélyaiba.

Volt ajándéksorsolás, és azok is kaptak segítséget jó tanácsok és gyakorlatok formájában, akik még nem mozogtak biztonsággal a jégen.

Hokisnak öltözhettek

Az egyik edzővel beszélgetett a nyolcéves Govrik Zsuzsanna édesanyja is: érdeklődött a lehetőségek felől. Zsuzsanna, aki túl volt már jó pár körön, elmondta nekünk: harmadikos a Szegedi Tudományegyetem SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában, korábban már járt edzésre, és szeretné folytatni.

Úgy tervezték, még jó ideig maradnak, végignézik a Tisza Skate jégtáncbemutatóját is. A vasárnap a jégkorong jegyében telt: a Szegedi Hoki Klub matinéján még a felszerelést is felpróbálhatta a közönség. A hétvégét OBII-es mérkőzés zárja le.