A keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával megvalósuló Házasság hete rendezvénysorozat célja évről évre, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, valamint hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek és a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. Mivel közismert hazai terapeuták tapasztalata szerint nagyon sok pár megszenvedte a pandémiás időszakot, a bizonytalanságot és a rendhagyó élethelyzeteket, ezért az idei fókuszt a közös megküzdésre helyezték a szervezők. Beszédes a biztatást nyújtó idei mottó: „Maradjunk együtt”.

A szegedi programok szervezését ez alkalommal is a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség CsaládKözPontja vállalta fel. Vasárnap délelőtt Pál József Csaba temesvári megyés püspök által celebrált szentmisével kezdődött a Házasság hete a napfény városában.

A megyés püspök prédikációja során egy gombot, egy cserepes növényt és egy nyakláncot mutatott fel, amelyekkel a házasság alappilléreit szimbolizálta. – Az Úrban való bízás olyan, mint amikor az ingen az első gombot jól gomboljuk be és nem félre. Utána a többi is valószínűleg jól gombolódik be. Tehát ez az első az életünkben, hogy Istenben bízunk, vagyis befogadjuk, hogy Isten szeret minket úgy, ahogy vagyunk – mondta.

A cserepes virággal a házasságban nélkülözhetetlen törődést hangsúlyozta.

– A családi közösséget ápolni kell. Minőségi időt kell fordítani egymásra. Mikor jegyesek jönnek hozzám, általában azt mondom, hogy az első gyerekük a kapcsolatuk és ezt a kapcsolatot ápolni kell. Ezért hoztam ide ezt a növényt, amelyet időközönként meg kell öntözni, vigyázni kell rá. Ilyen a házastársi kapcsolat is. Másként elfonnyad, elhervad, esetleg el is pusztul – fogalmazott.

A nyakláncot alkotó szemek szimbolikájával a családi közösségek összetartására hívta fel a figyelmet, amelyek támaszai lehetnek egymásnak a nehéz időkben.

– Azt mondja a Szentírás, hogy nem jó az embernek egyedül lenni és egészen biztos, hogy azt is érthetjük ezalatt, hogy nem jó a családnak egyedül lenni. Keresztény közösséghez szükséges tartoznia, így tudják egymást segíteni. Én Csíkban születtem, ott sok a fenyő. Azt láttam, hogy ha kidőlnek a fák, nem esnek a földre, hanem a többi fenyő megtartja azokat. Ez a családközösség, amikor egymást fenntartjuk, segítjük, bátorítjuk – mondta.

A programsorozat hétfőn 17 és 21 óra között rapid randival és fiataloknak szervezett társasjáték esttel folytatódik a Tanulmányi és Információs Központban. Holnap 18 órától pedig Megalapozott párkapcsolat címmel Mihalec Gábor családterapeuta tart előadást a Honvéd téri református templom nagytermében. Többek között azokra a kérdésekre ad majd választ, hogy mi mindenre érdemes odafigyelni a harmonikus együttlét érdekében. Továbbá, hogy milyen módon fordulhatunk vissza azokról a tévutakról, amelyekre már meglévő párkapcsolatainkban tévedtünk