Babafotókból nyílt kiállítás a szegedi Bibliotéka Egyesület Könyvtárában kedden. A fényképek készítője, Volentér Erika tavaly ősszel, az állatok világnapján tárta először fotóit a nagyközönség elé.

Akkor alkotásain keresztül azt próbálta bemutatni, hogy a legvisszataszítóbb bogarakban és rovarokban is rejtezik szépség. Lapunknak elmondta, 22 esztendeje foglalkozik fotózással a saját örömére. Másik hobbija az írás, ezért öt évvel ezelőtt csatlakozott a Szegedi Alkotókörhöz, amelynek tagjai biztatták arra, hogy versei és meséi mellett fényképeit is ossza meg a nagyközönséggel.

Volentér Erika játék babákat is hozott a megnyitóra. Fotó: Karnok Csaba

A babagyűjtők világa című tárlatát Busa Aranka vásárhelyi gyűjtő kollekciója ihlette.

– Olyan értékű babákról van szó, amelyeknek az őrzését az alkotókör nem tudta volna megoldani. Ezért ajánlottam fel, hogy lefotózom azokat, így a nagyközönség is megcsodálhatja Aranka sokszínű kollekcióját – mondta Volentér Erika, aki a képek mellett valódi babák kiállításával is színesítette a tárlatmegnyitót, amelyek között volt 40, sőt 60 éves baba is. A fotókon az elmúlt 15 esztendőben gyártott babák tekinthetők meg. Akad köztük szőke, barna, vörös, kék hajú, szemüveges és szeplős, tipegős, szoknyás és nadrágos, mosolygós és szomorkásabb játék is.

A téma az alkotókör több tagját megihlette, Sántáné Kurunczi Mária és Nagyné Kása Edit is egy-egy megható írással készült a megnyitóra, sőt a kiállító is felolvasta Altató című költeményét. Volentér Erika elmondta, tervei szerint következő tárlatán természetfotókkal kedveskedik majd a közönségnek.