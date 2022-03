Melyek a beton előnyei?

Fagyás- és kopásállóság a megingathatatlan alap! Hogy milyennek kell lennie a kinti burkolatnak? Túl az esztétikumon és az ízlés generálta elvárásokon, mindenekelőtt ellenállónak. Az időjárási viszontagságok ugyanis borítékolhatóan nem kímélik majd. A csúszásmentesség is alap. Sokan úgy gondolják, hogy a fagyálló beltéri variációk is kitűnőek kintre, főleg ha egy olyan terület burkolása a cél, ami amúgy védett helyen található. Ám pont a csúszás eshetősége az, amivel ilyentájt nem kalkulálnak. Semmiképpen sem érdemes beltérre specializált verziókkal kísérletezni kint, a szabad ég alatt.

Azok a variánsok, amik tényleg kitűnőek, a fentieken kívül ellenállnak a penészedésnek, a mohásodásnak, a különböző savaknak, a tűznek, sőt a kifakulásnak is, vagyis az esztétikusság hosszú távon kitart. Mindebből következik, hogy a ténylegesen ideális választás nem igényel különösebb törődést: egy slaggal pikk-pakk lemosható.

A betonból szilárd, nagy teherbírású szerkezet készíthető, ez az egyik legnagyobb előnye. Az általa borítékolható élettartam az elmúlt évszázadok tapasztalata nyomán kifejezetten hosszú. Ez leginkább annak köszönhető, hogy akár a levegőn, akár a vízben állva tartósságot testesít meg, állagromlás nélkül. Mivel ez tulajdonképpen egy mesterségesen előállított kőfajta, így a mechanikai hatásoknak szinte elképesztő módon képes ellenállni. Mindennek tetejében a nyomáskülönbséget is extrán jól bírja, szóval a strammsága nem túlzás, hogy kikezdhetetlen. A beton homogenitása és alakíthatósága akár ritkaságnak is mondható, mert a többi építőanyag ezekkel a jellemvonásokkal ilyen fokozott mértékben nem rendelkezik.

Mennyibe kerül a betonozás?

A konkrétumok hiányában csak megközelítő értékek adhatóak meg. De nagyjából 1500 forint per négyzetméternél kezdődik a betonozás ára, és valahol 4000 forint per négyzetméternél áll meg a számláló. Még a legmagasabb összeg is jóval azalatt található, mint amibe a többi típusú burkolás kerül. Tehát ez a fajta eljárás határozottan gazdaságos. Nem csoda, hogy annyian választják.

Betonnal burkolni bárki képes?

Ez az egyik legelterjedtebb tévedés, ami a témában „szárnyra” kapott. Úgy tűnhet, hogy a betonkeverés nem nagy történet, a burkolás pedig biztos, hogy nem nagy szám. Aztán, amikor elérkezik a cselekvés ideje, akkor ugrik a majom a vízbe vagy éppen a betonkeverőbe. Mert ez nem annyira egyszerű, mint amennyire annak látszik.

A komoly csalódások, fennakadások elkerülése miatt érdemes a kezdetektől fogva szakember segítségét kérni. Aki a témában szakképesítéssel és tapasztalatokkal rendelkezik, annak valóban nem okozhat nehézséget a problémamentes, egyúttal esztétikus kivitelezés. Ráadásként amúgy is megtérülő stratégia előre megtervezni és átbeszélni a részleteket a tökéletes elégedettség biztosításáért.