Mesterséges fecskefészkeket helyeztek el a mártélyi Faluház és az Erdei Iskola homlokzatán szerdá reggel. A település központi élelmiszer üzletét hamarosan felújítják, így kénytelenek az épület két külső oldalán található eredeti költőhelyeket is megszüntetni. Azokat szerdán már le is vették. Ahogy a Mártélyi Hírek oldalán közzétették, felújítása után a már megújult homlokzatra is kerülnek új műfészkek, egyelőre a bolttal szomszédos épületekre szereltek fel újakat.

Mint azt Albert András természetvédelmi őrkerület-vezető tegnap a helyszínen lapunknak elmondta: a bontandó épület két oldalán található eredeti fészkek állapotából megállapíthatták, hogy lakták azokat madarak tavaly. Megvizsgálták a sarki bolthoz közeli Faluház és Erdei Iskola adottságait, így választották ki a műfészkek helyeit. Utóbbinál egy tornácos részt találtak ideálisnak, a település központi épületénél pedig a belső részen választottak egy nyugalmas, eresz alatti felületet. Arra is ügyeltek, hogy a madárpiszok ne okozzon gondot. A műfészkek elhelyezéséről a felújítás kivitelezői gondoskodtak.

A fecskékre március második felétől lehet számítani. Mint azt Tokody Béla, a MME Csongrád Megyei Csoportjának munkatársa elmondta, a műfészek tulajdonképpen egy szerkezetkész ház, amelyet a fecskék tesznek majd lakhatóvá. A tatarozáshoz pedig nedves alapanyag kell, így a sárgödrök kialakításával sokat tehetünk értük, hiszen az aszályos hónapok megnehezítik a fecskék életét. Fontos, hogy a kialakított medreket ne hagyjuk kiszáradni.