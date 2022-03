Az Alföld a legnagyobb sastelelő, írtuk január 14-i cikkünkben, ami arról szólt: idén 19. alkalommal szervezte meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) a nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil szervezetekkel együttműködve az országos sasszinkront, a hazánkban telelő ragadozó madarak éves számlálását január 14–16. között. Tokody Béla, az MME Csongrád-Csanád megyei csoportjának titkára beszélt akkor lapunknak arról, hogy jóval több sast találni itt telente, mint a hegyekben.

A legnagyobb számban rétisasok vannak itt, azokból 300–350 pár költ az országban, telente északról is sok egyed érkezik. Parlagi sasból szintén több mint 300 pár költ az ország területén, és szintén telelnek itt északabbról, a környező országokból is. Látni szoktak 5–8 fekete sast, amelyek csak telelnek, nem költenek nálunk, valamint egy-két szirti sast is.

A tavalyi adatokat is megkaptuk Tokody Bélától. Megyénk területén 64 rétisast, 91 parlagi sast és egy fekete sast számoltak össze. Az idei eredmények valamivel kevesebb madarat mutatnak, rétisasból 53, parlagi sasból 72 került távcső elé, szirti és fekete sast idén nem láttak. Mint a szakértő rámutatott, ebben az évben kevesebb a táplálék, például a pocok, így ragadozó madár is kevesebb mutatkozik. Nemcsak a sasokat összesítik ugyanis telente, hanem a többi ragadozó madárfajt és az Alföldön telelő túzokok egyedeit is.

Erdei fülesbagolyból is kevesebbet számoltak idén a telelőhelyeken. Az MME megyei csoportjának titkára a sasszinkronnal kapcsolatban elmondta: a háromnapos felmérés utolsó napján sűrű köd nehezítette megyeszerte az észlelést, de ahogy az MME sajtóközleményében állt, ez az egész országra jellemző volt. A ködös időjárás ellenére a Kárpát-medencében több mint 2000 sast figyeltek meg – a felméréshez a környező országok szakemberei, természetvédelmi szervezetei is csatlakoztak immár ötödik alkalommal.

A megyénkre vonatkozó ada­­tok alapján sok más ragadozó madarat is regisztráltak a megyei megfigyelők. 15 barna rétihéját, 51 kékes rétihéját, 8 karvalyt, 293 egerészölyvet, 3 gatyás ölyvet és 72 vörös vércsét, 3 kerecsen- és 2 vándorsólymot jegyeztek fel.

Illusztrációnkon rétisast engednek szabadon a Kiskunsági Nemzeti Parkban.

FotóK: Kiskunsági Nemzeti Park/Puskás József

