Először is fontos, hogy megnézzük, milyen igényeink vannak, hogy mennyit használjuk az autót, egyáltalán, hogy milyen autónk van, milyen teljesítményű. Nyilván egy régebbi, kisebb teljesítményű autóra felesleges megvásárolni a legújabb prémium márkás, ultranagy teljesítményű abroncsot, mert nem tudjuk kihasználni az abroncs nyújtotta teljesítményt. De ugyanígy nem tanácsos egy nagy teljesítményű autóra egy gyengébb képességű abroncsot választani.

205 55 R16 nyári gumi – olvassunk teszteket, fórumokat

A lehetőségeket tehát harmóniába kell hozni az igényekkel és ez egy remek kiindulópont lesz. Aztán az is fontos, hogy átgondoljuk, mennyit is szánunk a nyári gumira. Ilyenkor érdemes hosszabb távon gondolkodni, mert bár kecsegtető lehet egy olcsó abroncs megvásárlása, de később még rosszabbul is járhatunk. Nem csak a minőségi kérdések miatt, hanem azért is, mert egy budget kategóriás abroncs nem nyújtja azt a futásteljesítményt, mint mondjuk egy prémium vagy egy középkategóriás nyári gumi. Ráadásul az üzemanyagfogyasztás tekintetében is óriási eltérések lehetnek, így érdemes inkább megvenni egy drágább abroncsot.





Ha nem vagyunk elköteleződve egyik gyártó iránt sem, akkor érdemes lehet elolvasni például az ADAC tesztjeit, akik rendszeresen tesztelik a nyári és téli abroncsokat is. De nem csak a német autóklub, sok más szaklap is teszteli az abroncsokat. Innen már tudhatjuk, hogy mit is keresünk, ha pedig vannak már kiszemeltek, akkor olvassunk felhasználói véleményeke, fórumokat az adott modellekről.

A prémium és a középkategória legjobbjai

Azzal nem okozunk meglepetést, ha eláruljuk, hogy 205 55 R16 nyári gumi méretben is a prémium kategóriás abroncsok állnak az élen, de be-beköszön egy-egy középkategóriás nyári gumi is. Hogy melyek a legjobbak? Kiemelkedik a mezőnyből a Michelin Pilot Sport 4 abroncs, ami rendkívüli teljesítményt nyújt a nedves úton. A nyári gumi kiválasztásánál erre is figyelni kell, hisz a nedves utakra nem csak a téli, hanem a nyári időszakban is nagy esély van. Ilyenkor fontos, hogy a nyári abroncs gyorsan és hatékonyan vezesse ki a vizet a gumi felületéről, így minimalizálva az aquaplaning, azaz a vízen felúszás kockázatát. Jó választás lehet a Continental PremiumContact 6 nyári gumi is, ami ráadásul az Autobild 2021-es tesztjének győztese. Ezekben az abroncsokban közös, hogy amellett, hogy biztonságot nyújtanak, a kényelmes vezetési élmény is garantált. A Bridgestone Turanza T005 is népszerű a 205 55 R16 nyári gumit keresők körében, nem véletlen, hisz ez az abroncs is kiválóan teljesít a nyári időszakban. Úgy a száraz, mint a nedves utakon. 2019-ben új modell jelent meg a Nokiannál, a Wetproof, melyet a kifejezetten nedves utakra terveztek, de itt van a Michelin Primacy 4 is az élmezőnyben.





Egy felső-középkategóriás abroncs is a legjobbak közé került, ez pedig a Hankook Ventus Prime 3 K125. Azok számára ideális választás, akik nem szeretnének lemondani a kiváló minőségről és fontos nekik az is, hogy kedvező áron vásároljanak. A Goodyear abroncsai is jól teljesítenek, így az Efficientgrip Performance is egy remek választás, mint ahogy a Pirelli P7 is megbízható és kényelmes abroncs.





A nyári gumi kiválasztása nem egyszerű dolog, fontos, hogy jól fontoljuk meg a döntést, hisz a biztonságunk és a kényelmünk a tét. Egy nyári gumi sem olcsó mulatság, azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy nem egy szezonra veszünk abroncsot és minél jobb minőséget választunk, annál tovább tudjuk azt használni. Nem beszélve arról, hogy a prémium kategóriás abroncsok üzemanyagfogyasztás tekintetében is kiváló paraméterekkel rendelkeznek, így a 205 55 R16 nyári gumik esetében is fontos az alacsony gördülési ellenállás.