Az iskola diákjai – persze saját ötletük alapján átdolgozva – azt a szkeccset elevenítették meg, amelyben mindenki Superman, ám egy közülük bárhol, bármikor képes villámgyorsan átalakulni kerékpárszerelővé, ha kell.

A piac bejáratánál nem bicikli, hanem egy kistraktor robbant le, amelyet az intézmény mezőgazdasági gépszerelő diákjai hoztak rendbe pillanatok alatt – természetesen szuperhős-palástot és sapkát viselve, illetve saját indulójukat énekelve. Még a kereket is kicserélték, gyorsabban, mint egy versenyautónál szokás.

Fotó: Szabó Imre

A látványos villámcsődülettel a 140 éves iskola a tankertjükben jövő hét szombat délelőttre szervezett Boronapiknikét akarták népszerűsíteni, ahol a diákok többek között ügyességi feladatokat oldanak meg traktorral, kombájnt állítanak be, az érdeklődőket pedig számtalan érdekes mezőgazdasági témájú bemutató várja. Ezen felül persze az agrárgépész képzésre is fel szerették volna hívni a figyelmet, ami – mint Horváth Zoltán igazgatótól megtudtuk – jó száz esztendős múltra tekint vissza náluk, és országosan is kiemelkedő színvonalú, amelyet a tanulmányi versenyek eredményei is igazolnak.