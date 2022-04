Sajnos házunk vagy lakásunk időről időre otthont ad nemcsak nekünk, hanem számos más kisebb nagyobb élőlénynek is. A különböző rovarok, bogarak is okozhatnak bosszúságot, főleg ha a kamránkban, az élelmiszereink között szaporodnak el túlságosan, ám a rágcsálók talán még veszélyesebbek otthonunk, és egyben a mi higiéniánkra nézve is.

A rovarok és bogarak nem rendelkeznek olyan kifinomult idegrendszerrel, mint a rágcsálók, ezért tőlük könnyebb megszabadulni, akár szakember segítsége nélkül is. Ma már léteznek például olyan hangyairtó szerek, melyeket az egyes hangyák közvetlenül a bolyba visznek el, a szerek pedig ott fejtik ki hatásukat. De mi a helyzet a rágcsálókkal?

Köztudott, hogy például a patkány kimondottan intelligens, okos állat, nem biztos, hogy besétál abba a csapdába, amit mi kiteszünk a számára. Éjszaka mozognak szemben a legtöbb házunkban fellelhető rovarral vagy bogárral, ezért nehéz őket észrevenni. A rágcsálók esetében tehát fontos a szakszerű irtás.

Miért veszélyesek a rágcsálók?

Azon túl, hogy az éjszaka közepén nem túl szívderítő arra ébredni, hogy egerek vagy patkányok rohangásznak a padláson, esetleg kaparnak a padló alatt vagy a falban, még veszélyes betegségeket is terjeszthetnek ők maguk vagy a rajtuk lévő élősködők.

Megdézsmálhatnak a kamránkban szinte mindent, amihez hozzáférnek, ilyen módon a nyálukkal szennyezik be az élelmiszereket, vagy ürüléküket hagyják szerteszét a házban, lakásban. A patkányok és az egerek is ügyesen másznak. A polcok teteje, a legkisebb rések is elérhetők számukra. A vándorpatkányok akár 60 cm-t is képesek ugrani.

A patkányok és egerek szinte szünet nélkül rágcsálnak, így könnyen kárt tehetnek akár a villanyvezetékekben is, aminek javítása nem egyszerű feladat, az esetleges zárlat veszélyéről nem is beszélve. A különböző szigetelőanyagokat ma már igyekeznek rágcsálóbiztosra készíteni, ám egy-egy elszántabb egyed fészket készíthet magának akár még az üveggyapotból is.

Könnyen belátható, hogy a rágcsálókkal huzamosabb ideig együtt élni nem ajánlatos, igyekezzünk megelőzni a bajt!

1. tipp: így kerüld el a hívatlan vendégeket!

A hűvös időszak beköszönte előtt próbáljuk megvizsgálni a házat, lakást, nincs-e valahol olyan rés, ami könnyű bejutást kínál a rágcsálóknak. Már ezt is érdemes lehet szakemberre bízni, mert nem is gondolnánk, milyen kis helyen befurakodhat egy egér vagy egy patkány az otthonunkba.

Ha kertes házban lakunk, akkor a macskatartás is megoldás lehet, mert pusztán az állat szaga elijesztheti a betolakodókat, akik pedig mégis megközelítenék a házat, jó eséllyel a macska karmai között végzik.

Ha a kamrában, amit csak lehet (liszt, fűszerek, kekszek, gabonafélék stb.) jól záródó, erős műanyag dobozokban tárolunk, nem csak a papír- vagy műanyag zacskóban, akkor még ha be is jutnának a rágcsálók a kamrába, nem férnek hozzá az élelemhez. Így legalább azokat elzárhatjuk előlük.

2. tipp: cselekedjünk már az első gyanús jeleknél!

Ha valahol egérszagot érzünk, vagy jeleit látjuk annak, hogy beleevett valamibe, azonnal helyezzünk ki csapdát, és értesítsük a szakembereket. Minél többet várunk, annál valószínűbb, hogy esetleg szaporodik az állat, vagy több helyiséget megfertőz.

Éjszakára ne hagyjunk a konyhapulton semmilyen élelmiszert, mindent gondosan csomagoljunk el, lehetőleg jól záródó műanyag dobozokba. Ha úgy látjuk, hogy a WC-kagylón keresztül patkány jutott be a lakásba, akkor hajtsuk le a WC fedelét éjszakára mindenképp, de akár nappal is.

A szakemberek abban is képzettebbek, hogy a rágcsálók útvonalait feltárva, azokon helyezzék el a csapdákat, nem mindegy ugyanis, hogy a csapdák hol helyezkednek el. A sarkokban, rejtett zugokban próbálkozzunk.

3. tipp: bízzunk mindent a profikra!

Különösen patkányirtás esetében mindenképpen forduljunk szakemberekhez. A házi patkány még okosabb is, mint a vándorpatkány, nem könnyű túljárni az eszén. A profi rágcsálóirtók gondokodnak a fertőzött terület fertőtlenítéséról, valamint számos olyan módszert ismernek, ami nem feltétlen jár vegyszer bevetésével.

A különböző rágcsálóirtó szerek használatától esetleg többen ódzkodhatnak, akár a kisgyermekes szülők is. Ha magunk próbálunk ezekkel eredményt elérni, akkor több probléma is adódhat. Ha egy dobozban csak úgy kiteszünk a sarokba egy kis patkánymérget, akkor nem tudhatjuk előre, hogy a patkányt vagy egeret hol éri a vég. Ha ez esetleg valahol a falban történik, akkor az enyészetnek indulás minden kellemetlen szaghatásával kell együtt léteznünk. Ez több szempontból sem egészséges.

Szerencsére létezik vegyszermentes megoldás is. A vadászgörény például rendkívül hatékony segítőtárs a patkányirtás területén. Ügyes vadász lévén könnyen betanítható, és eredményesen használható házban és lakásban is.

Érdemes tehát a patkányirtást is a szakemberekre bízni.

Ne habozzon tehát szakszerű segítséget kérni már az első jeleknél, ne engedjen teret annak, hogy a rágcsálók túlságosan otthon érezzék magukat.