Napjainkban a napszemüveg az egyik legnépszerűbb divatkiegészítő. Rengeteg márka számtalan modellje közül válogathatunk, melyek közül némelyik nem csupán stílusos, hanem egyenesen ikonikus is lett az évtizedek alatt. De honnan ered ez a praktikus tárgy, ami még öltöztet is?

A napszemüveg, ami az egekbe repít

A tűző nap már az ókor emberének szemét is zavarta, hiszen fennmaradt források szerint már az Ókorban is használtak különböző csiszolt kristályokat és üvegeket az erős fény elleni védekezésre. Azonban ezek még cseppet sem hasonlítottak a mostani változatokra, a napszemüveg csak a XX. században nyerte el ma is ismert formáját.

Aztán a harmincas években a Bausch + Lomb optikai vállalat az amerikai légierő megbízásából megalkotta a világ első Ray Ban napszemüvegét, a Ray-Ban Aviator-t. Ez az azóta ikonikussá vált modell akkor még “csak” a funkciója miatt készült: a pilótáknak kellett egy olyan szemüveg, ami megakadályozza, hogy a szemükbe tűző fény megzavarja őket a bevetésen. A Ray Ban polarizált napszemüveg zöld lencséjével és kényelmes keretével kiválóan megfelelt az elvárásoknak.

Irány Hollywood!

A minőségi napszemüveg a funkcionalitás mellett hamar fontos szerepet kapott a divat iparban is. Ezt az áttörést az 1952-ben piacra dobott Wayfarer hozta el, amit már kifejezetten civil, utcai viseletnek fejlesztett a gyártó. Nem kellett sok idő, hogy ez a stílusos modell betörjön Hollywoodba is, és a legnagyobb világsztárok kedvencévé váljon.

A Ray Ban Wayfarer-t olyan stílus ikonok kezdték viselni, mint Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Jack Nicholson, James Dean vagy a The Beatles tagjai. Nem csoda, hogy ezek után a Ray Ban világszerte ismert és kedvelt márka lett.

Régen még azt sem tudták, hogy mi az a retro

Ahhoz, hogy ez a divatos napszemüveg márka máig az egyik legsikeresebb legyen a világon, nagyban hozzájárult az 1980-as évek színfoltjaként (újra) feltűnt Ray Ban Clubmaster. Ez a modell a 1940-es évek végén megjelent Browline keretek stílusát gondolta újra némi lazasággal, ami aztán ugyancsak hamar a hollywoodi sztárok kedvencévé vált.

Napjainkban a divatipar felkarolta a retro stílust, így a 60-as, 70-es, 80-as évek öltözködési trendjei újra hódítanak. Ebbe a világba tökéletesen beleilleszkedik a Ray Ban napszemüveg, nem csak a Clubmaster, hanem a Hexagonal kerettel, és más, férfi- és női modellekkel egyaránt.